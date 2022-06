Street Fighter 6: lo schema dei comandi semplificati confrontato con quello classico

Capcom ha svelato i primi dettagli sul sistema di controllo "Moderno", ovvero semplificato, di Street Fighter 6, in arrivo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Ecco alcune immagini di confronto.

Tramite il PS Blog possiamo leggere: "Per chi teme che i comandi possano risultare eccessivamente complicati e vuole entrare subito nel vivo dell'azione, basta selezionare la nuova modalità di controllo. Per prima cosa, abbiamo lo schema classico concepito per i veterani di Street Fighter, che prevede l'utilizzo di sei tasti. Poi abbiamo lo schema moderno, che facilita il controllo dei personaggi e permette di eseguire le mosse speciali premendo l'apposito tasto in combinazione con un input direzionale. È perfetta per i giocatori meno esperti, o per chi nei titoli precedenti ha avuto difficoltà con lo schema di controllo classico. Grazie allo schema moderno, potrai sfoggiare alcune delle tecniche più potenti e spettacolari del tuo personaggio con la pressione di pochi tasti. Lo schema moderno è opzionale, ma consigliamo vivamente di provarlo a tutti i giocatori!"

Come potete vedere, il controllo classico ha la distinzione tra diversi tipi di colpi, tra calcio e pugno, mentre il sistema moderno semplifica le mosse in leggero, medio e pesante, senza altre distinzioni. Mosse come la presa e lancio si associano a un solo tasto, invece che a una combinazione, nel sistema semplificato di Street Fighter 6. Le combo possono essere attivate con un sistema di semplice pressione ripetuta di un singolo tasto, tenendo però premuto R2.

Si tratta di un modo per aiutare i nuovi giocatori, senza per questo alienare i più esperti della saga. Street Fighter 6 permetterà semplicemente di scegliere l'impostazione preferita.

Ecco il trailer di Street Fighter 6, presentato allo State of Play di giugno 2022.