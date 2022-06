Resident Evil CODE Veronica remake è il desiderio dei fan dopo Resident Evil 4 Remake

Lo State of Play di giugno 2022 ha incluso vari annunci molto apprezzati dal pubblico, a cominciare da Resident Evil 4 Remake. Questo "nuovo" gioco di Capcom ha inoltre fatto rinascere la voglia dei giocatori di vedere altri remake della saga e, come è possibile vedere tramite i social, pare che il capitolo più richiesto sia CODE: Veronica.

A spingere per un remake di Resident Evil CODE: Veronica è anche Alex Aniel, come potete vedere qui sopra, Biz Manager presso Limited Run Games e Brave Wave Music e anche autore di un libro non ufficiale dedicato alla storia di Resident Evil.

Ricordiamo che Resident Evil CODE: Veronica è stato pubblicato nel 2000 su Dreamcast e poi portato anche su PS2 e Game Cube come Resident Evil CODE: Veronica X, con nuove sequenze filmate. Il gioco ha poi ricevuto una versione HD per PS3 nel 2011, includendo ombre dinamiche in tempo reale.

Resident Evil CODE: Veronica è ambientato tre mesi dopo gli eventi di Resident Evil 2 e vede i giocatori nei panni di Claire Redfiled, catturata dall'Umbrella.

Ovviamente, non ci sono informazioni o conferme su un remake di Resident Evil CODE: Veronica. Capcom sta chiaramente puntando su questi remake, ma è possibile che decida di dedicarsi unicamente a quelli numerati. Dopo Resident Evil 4 remake (qui il trailer) potrebbe quindi essere il turno di Resident Evil 5. Voi cosa ne pensate?