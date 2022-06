Fable: lo sviluppo "procede bene", "lo scoping non sempre è una cosa negativa", per Jez Corden

Durante l'ultimo episodio del podcast Xbox Two, Jez Corden ha parlato dello stato dei lavori di Fable affermando che lo sviluppo "procede bene" sulla base delle informazioni condivise dalle sue fonti e intervenendo sulle discussioni degli ultimi giorni sul possibile ridimensionamento del progetto.

La scorsa settimana scorsa Gaz, il fondatore di Game On Daily, ha affermato che Fable è stato ridimensionato, a causa di presunti problemi con il ForzaTech engine e la mancanza di esperti a sufficienza per realizzare un open world con meccaniche differenti da Forza Horizon.

Al riguardo il giornalista di Windows Central ha parlato di come lo "scoping", ovvero il processo in cui uno studio valuta se tagliare o meno alcuni elementi previsti nei piani iniziali, non è per forza una cosa negativa, specialmente in quei casi in cui si rischia al contrario di aggiungere fin troppe funzionalità inutili dilatando enormemente i tempi di sviluppo.

"È buffo, perché questa settimana ho assistito all'anteprima del gameplay di un gioco, in cui lo sviluppatore parlava letteralmente di come il progetto continuava a subire ritardi perché non riuscivano a smettere di aggiungere funzionalità. Ed è allora che hai un problema di scoping... a volte lo chiami "feature creep" in cui continui ad aggiungere funzionalità, ancora e ancora, e significa che il tuo gioco continua a subire ritardi", afferma Corden.

"Questo può in qualche modo portare problemi sovrapposti e finisci in una situazione in cui il gioco è stato rinviato di un milione di anni rispetto a quanto avevi pianificato originariamente. Lo scoping non è necessariamente una cosa negativa. Significa solo che il gioco sarà più concentrato e devi pensare, "ogni gioco deve avere ogni singola feature?". Fable ha bisogno di un sistema di alloggi per i giocatori, ha bisogno della capacità di volare, ha bisogno di questo e di quello?"

"Quindi non lo so, non credo che le persone dovrebbero essere allarmate dall'idea di un gioco con una portata ridotta. Perché avere ogni singola feature e anche il lavello nella cucina del tuo gioco non è necessariamente una buona cosa. Ma sì, sai, a volte meno è meglio. Inoltre non sapete nemmeno quale fosse la portata originale e cosa è stato rimosso. Molte persone... molti sviluppatori hanno risposto a Loake (il producer di Playground Games che era intervenuto in merito alla questione ndr): "sì, è una parte normale dello sviluppo del gioco". Succede tutte le volte."

Fable è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S a luglio del 2020 con un trailer, ma da allora è praticamente scomparso dai radar, con informazioni e novità sullo stato dei lavori arrivati con il contagocce da Playground Games. La speranza è di rivederlo, magari con un primo assaggio di gameplay, durante l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno.