Fable ridimensionato per problemi con il ForzaTech engine, l'uscita è ancora lontana, per un rumor

Stando a quanto afferma Gaz, fondatore del sito aggregatore Game On Daily, Fable è stato ridimensionato a causa di una serie di problemi riscontrati da Playground Games con il Forzatech engine, il motore grafico utilizzato anche per Forza Horizon 5, e la data di uscita potrebbe essere più lontana del previsto.

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast Xbox News Cast, dove Gaz dichiara di aver ricevuto una serie di aggiornamenti sullo stato dei lavori del gioco da una fonte interna. Sulla base di queste informazioni, afferma che Playground Games ha dovuto ridimensionare la portata del progetto a causa delle difficoltà riscontrate con il ForzaTech e in particolare nell'adattare le meccaniche di gameplay di Fable già progettate.

Gaz dichiara inoltre che il team non ha abbastanza esperti per realizzare un open world con meccaniche differenti dai Forza Horizon e che quindi sta assumendo più sviluppatori.

Quest'ultimo dettaglio tra l'altro era stato confermato anche dall'ex-game designer Juan Fernández in un'intervista in cui aveva detto: "volevano espandersi con qualcosa di differente ma gli mancavano le persone con la conoscenza su come realizzare il gameplay (di un GDR). In un open world, come controlli il personaggio e le azioni è molto differente da quello che fai in un gioco di corse".

Gaz infine ha anche affermato che la data di uscita di Fable è più lontana di quanto pensiamo, ma che "non c'è nulla di cui preoccuparsi". Ovviamente prendente con le pinze le informazioni condivise da questa gola profonda, dato che non sono ufficiali.

Fable è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S a luglio del 2020 con un trailer, ma da allora è praticamente sparito dai radard, con informazioni e novità sullo stato dei lavori arrivati con il contagocce da Playground Games.