Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered annunciato da Square Enix, trailer e periodo di uscita

A sorpresa Square Enix ha annunciato Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered per PS5, PS4, Nintendo Switch, PC (via Steam), iOS e Android e con periodo di uscita fissato per questo inverno. L'annuncio è accompagnato da un trailer e una serie di immagini che potrete visualizzare all'interno della notizia.

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered è una versione rimasterizzata del JRPG uscito su PS2 nel 2005, a sua volta remake del quarto capitolo della serie SaGa approdato su SNES nel lontano 1992. Si tratta di un JRPG con struttura non-lineare in cui guideremo un gruppo composto da otto protagonisti.

Questa versione include una grafica ad alta risoluzione e una serie di migliorie a tutto tondo, tra i quali un "gameplay più rifinito" e "nuovi contenuti". Non mancano ovviamente tutti gli elementi caratteristici del remake, come "i sistemi "Glimmer" e "Combo", in cui i personaggi possono apprendere nuove fantastiche abilità nel fervore della battaglia, le bellissime illustrazioni e la meravigliosa colonna sonora del compositore Kenji Ito", recita la descrizione ufficiale del sito Square Enix.

"Presenta anche il sistema di scenari a forma libera della serie, che ti consente di vivere la storia in modo diverso a seconda di come giochi. Scegli uno degli otto personaggi principali e mentre esplori il vasto mondo, le tue azioni e decisioni intrecceranno una storia che è unicamente tua."

Che ne pensate siete interessati a questa versione rimasterizzata di Romanging SaGa: Minstrel Song? Fatecelo sapere nei commenti.