Genshin Impact: nuovo bonus per gli abbonati a PS Plus, Update 2.7 ora disponibile

Da oggi l'Update 2.7 di Genshin Impact è disponibile assieme a tutte le novità promesse da Hoyoverse nei giorni scorsi e le classiche 600 Primogem post-manutenzione dei server. Inoltre gli abbonati a PlayStation Plus su PS5 e PS4 da oggi possono riscattare un nuovo pacchetto esclusivo che include Mora e altri bonus.

Se siete iscritti a PS Plus potrete riscattare il pacchetto esclusivo di Genshin Impact a questo indirizzo o direttamente dalla console tramite il PlayStation Store. Nello specifico include:

Hero's Wit ×20

Mystic Enhancement Ore ×15

Mora ×50,000

Fragile Resin ×2

Una volta reclamato dal PlayStation Store, dovrete riscattare le ricompense direttamente all'interno del gioco, dalla casella di posta di Paimon. Il pacchetto sarà disponibile per tutta la durata del ciclo vitale della versione 2.7 di Genshin Impact, dunque fino al 13 luglio 2022.

Per quanto riguarda l'Update ecco un riepilogo di tutte le novità annunciate, mentre qui trovate i dettagli su tutti i banner, i personaggi e gli eventi della prima fase della versione 2.7. Una volta scaricato e installato potrete riscattare come al solito 600 Primogem gratis dalla casella di posta di Paimon, oltre a un altro pacchetto che include 5.000 Mora, 12 Lotus Head e 12 Matsutake, per via di una serie di modifiche fatte al sistema di spedizioni. A tal proposito qui trovate le note ufficiali (in inglese) dell'Update 2.7.