Ni no Kuni: Cross Worlds, la recensione dello spettacolare MMORPG di Level-5

Il debutto occidentale di Ni no Kuni: Cross Worlds ci mette nuovamente a contatto con una generazione di mobile game caratterizzati da un valore produttivo inedito per questo mercato, in quanto spesso pensati per approdare in contemporanea anche su PC e console, come accaduto di recente con Genshin Impact.

La serie è diventata molto popolare anche da noi a partire dall'episodio sviluppato in esclusiva per PS3, La Minaccia della Strega Cinerea, ma i collegamenti con il mondo degli smartphone e delle esperienze in portabilità sono sempre stati presenti: basti pensare che l'esordio è avvenuto su Nintendo DS e che il primo capitolo mobile risale al 2010.

Dunque ciò a cui stiamo assistendo più che una rivoluzione è una sorta di ritorno alle origini, sebbene nella forma di un MMORPG con alcuni aspetti anche piuttosto oscuri, vedi il substrato a base di blockchain e criptovalute di cui molti parlano con ben poco entusiasmo.

A ogni modo, l'attesa è finita: ecco la recensione di Ni no Kuni: Cross Worlds.