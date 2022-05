Hollow Knight Silksong: "non può mancare troppo" a una nuova presentazione, dicono gli autori

Hollow Knight: Silksong è uno dei giochi indie più attesi degli ultimi anni. Purtroppo, le novità in merito sono pochissime. Quanto manca a una nuova presentazione? Secondo gli sviluppatori stessi "non può mancare troppo tempo, per certo!": cosa intendano, però, non è chiaro.

Precisamente, la dichiarazione è stata parte del commento di Team Cherry alla vittoria del premio "Gioco più atteso" degli Unity Awards 2021. "Siamo onorati che Hollow Knight Silksong abbia vinto il premio come gioco più atteso degli Unity Awards 2021 e apprezziamo enormemente tutti i fan che ci supportano mentre lavoriamo al videogame. Grazie mille. Non vediamo l'ora di poter condividere con voi il gioco. Non può mancare troppo tempo, per certo!".

Un combattimento di Hollow Knight Silksong

Si tratta di una frase estremamente vaga e alcuni potrebbero anche considerarlo come un brutto segno. Ricordiamo che il team aveva confermato di essere al lavoro su Hollow Knight Silksong nel 2019. Il gioco era stato inizialmente pensato come un'espansione del primo Hollow Knight ma è poi divenuto un titolo indipendente.

A inizio 2021, Team Cherry aveva affermato di essere nelle fasi finali dello sviluppo e di star eseguendo una serie di test. Il capo della divisione marketing del team aveva però affermato che il team non avrebbe indicato una data di uscita fino a quando non sarebbe stato certo di avere tra le mani una versione pubblicabile.

Oggi, 11 maggio 2022, andrà in onda il nuovo Nintendo Indie World: come sempre, i fan sperano che sia la volta buona per vedere di nuovo Hollow Knight Silksong. Lo potremo scoprire tra poche ore.