Nintendo Switch, nuovo Indie World annunciato con data e orario

Nintendo ha annunciato un nuovo Indie World in cui verranno presentati i prossimi giochi indipendenti in arrivo su Switch: la data che dovete segnarvi è domani, 11 maggio, a partire dalle 16.00.

Il leak di Emily Rogers sul nuovo Indie World si è dunque rivelato fondato, come spesso accade per la nota insider, e a questo punto non può che crescere la curiosità nei confronti delle produzioni che vedremo nel corso della trasmissione.

"Sintonizzati alle 16:00 dell'11/05 per un nuovo Indie World di circa 20 minuti dedicato ai prossimi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch", si legge nel post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della casa giapponese.

Non c'è dubbio che le aspettative siano alte e c'è chi spera di vedere finalmente in azione Hollow Knight: Silksong, data l'attesa snervante che accompagna fin dall'annuncio il nuovo capitolo della serie targata Team Cherry.

Chiaramente le possibilità sono molteplici e immaginiamo non mancheranno le sorprese. Di certo seguiremo l'evento in diretta e vi invitiamo a farci compagnia per scoprire tutti gli annunci dell'Indie World.