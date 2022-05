Nintendo: nuovo Direct Indie World in arrivo, suggerisce Emily Rogers

La nota insider Emily Rogers sembrerebbe aver suggerito l'arrivo a breve di un nuovo Nintendo Direct dedicato al panorama delle produzioni indipendenti, dunque un Indie World, nei forum di Famiboards.

In un thread dedicato proprio alle speculazioni sui prossimi Direct della grande N, a cui tra l'altro ha partecipato anche l'insider NateDrake, la Rogers si è intromessa nella discussione con un semplice "ci sono fan dei giochi indie qui?", frase che in molti hanno interpretato come un riferimento a un nuovo Indie World a stretto giro.

Nintendo Indie World

Precisiamo che l'indiscrezione va presa con le pinze, tanto più che Emily Rogers nel tempo non si è dimostrata tra i gola profonda più affidabili della rete. Tuttavia c'è da notare che l'insider aveva previsto l'annuncio dell'Indie World andato in onda lo scorso 15 dicembre, dunque si tratta di una soffiata che valeva la pena segnalare.

Tra l'altro non ci sembra un'ipotesi così azzardata, dato che negli ultimi anni gli appuntamenti dedicati al panorama delle produzioni indipendenti solitamente hanno anticipato dei Nintendo Direct estivi più corposi. Staremo a vedere. Nel caso, incrociamo le dita per Hollow Knight: Silksong.