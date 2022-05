Fortnite x Fall Guys: in arrivo un evento crossover, stando a un noto leaker

A quanto pare a breve ci sarà un evento crossover tra Fortnite e Fall Guys: Ultimate Knockdown, con entrambi i giochi che potrebbero ospitare eventualmente sfide e ricompense, come le skin, a tema. A suggerirlo sono diversi indizi emersi in rete negli ultimi mesi, e più di recente dei misteriosi URL scovati da iFireMonkey, noto leaker nel panorama del battle royale di Epic Games.

L'insider alla fine dello scorso mese l'insider aveva scoperto due URL presenti tra le pagine del sito di Fall Guys che una volta attivi avrebbero reindirizzato gli utenti al sito di Fortnite di Epic Games. A quanto pare ora questi indirizzi sono stati aggiornati e sembrerebbero fare riferimento a una "Epic Fall Guys Competition", rafforzando dunque le ipotesi su un imminente crossover tra Fortnite e Fall Guys.

Le teorie in merito infatti circolano già da diversi mesi. Sempre iFireMonkey fa notare come ad esempio lo scorso anno erano stati individuati tra i file di gioco alcuni oggetti cosmetici per Fall Guys, come ad esempio una skin da Lama, a tema Fortnite.

Inoltre il gola profonda afferma che Fall Guys ha introdotto di recente un sistema di ricompense "cross-game" simile a quello di Rocket League, il che significa che ipoteticamente sarà possibile completare sfide e ottenere ricompense sul battle royale di Mediatonic che verranno sbloccate anche su altri giochi, in questo caso Fortnite qualora un evento crossover venisse confermato ufficialmente.

Ovviamente si tratta come al solito di indiscrezioni e supposizioni da prendere con le pinze, rimanendo in attesa di eventuali novità ufficiali.

Nel frattempo, l'isola di Fortnite ha dato il benvenuto a Scarlet Witch per celebrare Doctor Strange nel Multiverso della Follia.