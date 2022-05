Call of Duty Mobile: oltre 650 milioni di download, utenti attivi come su console e PC

Negli ultimi risultati finanziari di Activision Blizzard veniva riportato anche il grande successo di Call of Duty Mobile, che nel 2021 ha fatto registrare 650 milioni di download e una quantità di utenti attivi mensili paragonabile a quella di PC e console insieme.

Mentre Call of Duty: Vanguard non è stato considerato un successo per vari motivi, tra i quali anche la scelta dell'ambientazione storica della Seconda Guerra Mondiale, Call of Duty Mobile sembra andare a gonfie vele, sotto molti aspetti anche meglio dei capitoli standard su PC e console.

Call of Duty Mobile, un'immagine del gioco

Il 2021 ha visto una crescita notevole del gioco mobile, sia in termini di download che di utenti attivi mensili, ma anche di contenuti e visibilità.

Sempre più streamer e personalità influenti del panorama videoludico tendono a prendere in considerazione Call of Duty Mobile, sotto certi aspetti considerato migliore anche delle controparti maggiori per PC e console, grazie a una certa amalgama di caratteristiche e contenuti che arrivano proprio dai capitoli standard e confluiscono nella piattaforma mobile.

La crescita esponenziale del 2021 deriva probabilmente anche dall'apertura al mercato cinese, che ha visto un'immissione di massa di nuovi utenti all'interno della community e vendite che superano il miliardo di dollari per quanto riguarda gli acquisti in-app. Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio Call of Duty: Warzone Mobile, che potrebbe essere un enorme successo viste le premesse.