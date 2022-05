Duke Nukem Forever, l'originale del 2001, sembra essere trapelato online

Duke Nukem Forever, nella sua forma originale del 2001, sembra essere trapelato online, con il codice sorgente che potrebbe essere messo a disposizione e varie parti del gioco quasi complete tra le quali vari capitoli e un editor.

Non c'è ancora la certezza assoluta che si tratti di materiali originali: tutta la questione parte da 4chan che non rappresenta propriamente una fonte affidabile, ma i materiali ci sono e sembrano autentici, come riportato anche dal sito Duke4, che ha effettuato un riepilogo della questione.

In base a quanto riferito, arriverà su internet un rilascio completo del codice sorgente originale della prima versione di Duke Nukem Forever, quella che era prevista per i primi anni 2000, prima di entrare poi nell'inferno dello sviluppo travagliato che ha trascinato il progetto per quasi 15 anni.

A quanto pare, quasi tutti i capitoli sono presenti nel leak in qualche forma, alcuni giocabili completamente e altri senza alcune parti. Inoltre sarà presente un editor e pare anche il codice sorgente.

Duke Nukem Forever, un'immagine della versione trapelata online

Il leak completo dovrebbe avvenire a giugno, con il gioco compilato in Unreal Engine 1 e fondamentalmente giocabile, anche se non è completo.

Oltre ad alcune immagini, a questo indirizzo potete vedere un video di gameplay tratto da questa versione di Duke Nukem Forever, che se non altro risulta interessante dal punto di vista storico e documentaristico, per un titolo che è rimasto a lungo sul confine della leggenda ed è poi giunto a conclusione molti anni dopo il periodo previsto, alquanto fuori tempo massimo.