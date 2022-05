Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un cosplay di Scarlet Witch da Kalinka Fox

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto il proprio debutto nelle sale cinematografiche e Kalinka Fox ha pensato bene di realizzare uno splendido cosplay dedicato a Scarlet Witch.

I maligni diranno che la modella russa ha dimenticato di indossare una parte del costume, ma c'è poco da girarci intorno: si tratta di un lavoro eccellente per la qualità dell'abito e degli accessori, per il makeup che trasforma i lineamenti di Kalinka e per il post-processing.

La Scarlet Witch che si vede in questo cosplay è decisamente simile a quella di Elizabeth Olsen in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, film che ha già incassato 121,7 milioni di dollari ancora prima del fine settimana di debutto.

Chiaramente Kalinka non è l'unica ad aver interpretato Wanda Maximoff negli ultimi tempi: eccellenti cosplay dedicati al personaggio sono arrivati anche da Lada Lyumos e Alyson Tabbitha.