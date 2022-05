Xbox LIVE, i problemi persistono: giochi e app inaccessibili per alcuni utenti

I problemi di Xbox LIVE non sono ancora stati risolti, anzi persistono per alcuni utenti che segnalano di non poter accedere a giochi e app che richiedono la verifica della connessione.

Nelle scorse ore sembrava che Xbox avesse risolto gli inconvenienti dopo un lungo intervallo in cui i server risultavano down, ma evidentemente c'è ancora qualcosa che non va e Microsoft sta lavorando per capire di che si tratta.

"Apprendiamo che alcuni utenti potrebbero avere problemi ad accedere ad applicazioni di streaming come Netflix o Disney+ e stiamo lavorando per risolverli", si legge nell'ultimo post del supporto tecnico, che ha invitato tutti a controllare lo stato dei servizi Xbox.

La pagina in questo momento segnala un unico inconveniente con app e dispositivi mobile, e molti hanno pensato che il crollo delle scorse ore potesse essere dovuto all'esordio di Fortnite, gratis su Xbox Cloud senza Game Pass anche su iPhone e iPad.

Vedremo nel corso della giornata in che modo si svilupperà la situazione e se Microsoft comunicherà l'effettiva causa dei malfunzionamenti segnalati da numerosi utenti.