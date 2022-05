Fortnite giocabile gratis su Xbox Cloud senza Game Pass: anche su iPhone e iPad

Con una particolare iniziativa, Microsoft ha annunciato la possibilità di giocare a Fortnite attraverso Xbox Cloud e su tutte le piattaforme supportate dal suo servizio di cloud gaming completamente gratis, senza la necessità di possedere un abbonamento a Xbox Game Pass, cosa che reintroduce la possibilità di giocare al titolo Epic Games su iPhone e iPad, oltre che su Android e PC.

La possibilità di giocare Fortnite gratuitamente su Xbox Cloud porta con sé un paio di conseguenze molto interessanti: la prima e più evidente, come abbiamo detto, è di fatto il ritorno del gioco Epic Games su iPhone e iPad, da dove era stato bandito in seguito all'esclusione dall'App Store. Con questa iniziativa, Fortnite torna ad essere giocabile sulle piattaforma iOS via Xbox Cloud, così come su Android e su PC Windows.

La seconda conseguenza è una prima apertura del servizio Xbox Cloud al di fuori della piattaforma Xbox Game Pass, il cui abbonamento era finora obbligatorio per poter accedere al servizio di cloud gaming di Microsoft. Può darsi che l'iniziativa sia legata esclusivamente a Fortnite, ma rappresenta comunque un precedente interessante, che dimostra come il cloud possa essere utilizzato anche al di fuori dell'abbonamento Game Pass.

In pratica, per poter giocare a Fortnite in questo modo, è necessario solo avere un account Microsoft (gratuito, ovviamente) e un qualsiasi dispositivo iOS, Android e PC con accesso a internet. Fortnite può essere giocato sia con un controller compatibile con Xbox Game Pass che direttamente con i comandi touch screen, aprendo ulteriormente le possibilità di accesso.

Per giocare a Xbox Cloud via browser, basta dirigersi all'indirizzo Xbox.com/play. Di recente, è emerso che oltre 10 milioni di utenti hanno utilizzato e usano regolarmente Xbox Cloud, che dovrebbero rappresentare almeno il 40% degli abbonati a Xbox Game Pass.