Xbox Cloud: oltre 10 milioni di utenti lo usano, svela il CEO di Microsoft

Discutendo i risultati finanziari di Microsoft, il CEO Satya Nadella ha anche svelato un dato interessante per quanto riguarda l'utilizzo di Xbox Cloud, riferendo che "oltre 10 milioni di utenti" usano il servizio di cloud gaming all'interno di Xbox Game Pass.

Il dato dimostra una notevole crescita nell'utilizzo del servizio Xbox Cloud Gaming, ma può riferire anche un'altra informazione conseguente: trattandosi di un servizio che si trova solo all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, significa che almeno il 40% degli abbonati a Game Pass possiede la sottoscrizione maggiore, ovvero la Ultimate, che consente l'uso del Cloud Gaming.



Questo ovviamente si deduce partendo dal dato dei 25 milioni di abbonati che era emerso lo scorso gennaio, ovvero l'ultimo reso pubblico finora da Microsoft. Inoltre, non è detto che tutti gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate utilizzino anche il servizio di Cloud Gaming, dunque è possibile che la percentuale di abbonati al tier Ultimate sia in verità anche maggiore del 40%, ma questa è probabilmente la porzione minima possibile.

Nadella ha inoltre riferito che i primi 9 mesi dell'anno fiscale di Azure Gaming hanno fatto registrare un incremento del 66% nei ricavi di questo specifico settore, che sta vedendo una crescita repentina anche per un allargamento molto sostenuto in questi ultimi mesi da Microsoft, che ha proposto il servizio a numerosi team di sviluppo anche nell'ambito indie. Per il resto, abbiamo visto che Xbox ha fatto registrare vendite record nell'ultimo trimestre.