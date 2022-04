The Batman 2, seguito confermato con Robert Pattinson da Warner Bros.

The Batman 2 si farà, il seguito del recente film sul celebre supereroe DC Comics è stato confermato da Warner Bros., insieme al protagonista di questo, ovvero Robert Pattinson, che tornerà dunque a vestire gli abiti del Cavaliere Oscuro nel secondo capitolo.

Ritornerà anche Matt Reeves alla regia, proseguendo dunque con estrema linearità il lavoro iniziato con il recente The Batman, che ha convinto un po' tutti tra critica e pubblico.

The Batman, una scena dal film

Non c'è ancora una data precisa né un periodo di riferimento per The Batman 2, ma la produzione è stata stabilita: "Sono eccitato dal fatto di poter tornare in questo mondo per il prossimo capitolo", ha detto Reeves in proposito.

The Batman ha fatto registrare circa 760 milioni di dollari al box office in tutto il mondo finora e si è trattato di un ritorno alla distribuzione classica attraverso le sale cinematografiche per Warner Bros., dopo il periodo di lanci condivisi con la piattaforma HBO Max, sulla quale peraltro il film è giunto proprio nei giorni scorsi dopo il solito periodo di attesa di circa 45 giorni.

Ha convinto anche la scelta di Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, dunque lo vedremo di nuovo in azione anche nel prossimo capitolo. Di recente, abbiamo visto anche un irresistibile trailer di The Batman con Adam West al posto di Robert Pattinson.