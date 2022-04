The Batman in streaming ha una data d'uscita ufficiale su HBO Max

The Batman arriverà presto in streaming, anche se la data d'uscita ufficiale annunciata oggi da Warner Bros. - ovvero il 18 aprile 2022 - riguarda, al momento, esclusivamente l'arrivo sulla piattaforma HBO Max, dunque non sappiamo in cosa si traduca per quei paesi dove il servizio non è attivo in forma ufficiale, come l'Italia.

Uscito al cinema il 4 marzo, The Batman arriva dunque in streaming a poco più di un mese di distanza dalle sale cinematografiche, rispettando quella tempistica diventata standard per quanto riguarda le produzioni Warner Bros. Su HBO Max: circa 45 giorni dal lancio al cinema all'arrivo sul servizio in abbonamento video.

Dopo aver raccolto oltre 735 milioni di dollari dalle sale in tutto il mondo, The Batman diventerà dunque disponibile in streaming video per tutti gli abbonati a HBO Max, in attesa di capire come questo si traduca in Italia, dove il servizio non è attivo.

The Batman, la locandina

Nella maggior parte dei casi, dalle nostre parti è Sky che in qualche modo ottiene i diritti per la trasmissione del film ed è probabile che la cosa venga replicata anche in questo caso, ma attendiamo comunicazioni ufficiali al riguardo.

Nel frattempo, abbiamo visto il video ufficiale di una scena tagliata ad Arkham Asylum dal film, che mostra il ritorno di un noto cattivo della serie, che lascia presagire un possibile seguito per The Batman, su cui ancora non ci sono però notizie.