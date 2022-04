Elden Ring giocato su Switch da Fuffi di Animal Crossing in un video animato fan-made

Vi siete mai domandati cosa accadrebbe se Fuffi di Animal Crossing decidesse di giocare a Elden Ring? Ancora più precisamente a una versione Nintendo Switch del gioco? No? Beh, qualcuno lo ha fatto e ha realizzato un video nel quale vediamo il personaggio Nintendo che tenta l'impresa con l'inizio del gioco di FromSoftware. Spoiler Allert: i joy-con vengono lanciati e lo schermo viene distrutto.

Come potete vedere, Wooden Turtle - su YouTube - ha realizzato un video animato ispirato sia ad Elden Ring che ad Animal Crossing. La qualità visiva è ottima, anche se ovviamente lo stile grafico non rispecchia quello di Elden Ring.

Il video si apre con il logo di Elden Ring, modificato nello stile per l'occasione, con anche la targhetta "New Horizons" dell'ultimo capitolo della serie di Animal Crossing. Il "gioco" si avvia e vediamo una versione semplificata della prima area di Elden Ring. Il personaggio entra poi all'interno della prima area di boss. Il nemico non è stato ricreato in modo fedele al gioco di FromSoftware, ma è stato sostituito con un granchio.

Al pari del gioco reale, la versione Switch di Elden Ring porta il giocatore alla morte immediata contro il boss. A quel punto, Fuffi lancia i Joy Con contro il televisore, distruggendo lo schermo. Infine, Fuffi avvia un altro gioco di Switch con un solo controller.

Che ne pensate di questa animazione fan-made? Avete lanciato il controller dopo aver combattuto il primo boss di Elden Ring?

Vi ricordiamo anche che Elden Ring è già stato completato in meno di dieci minuti.