Multiplayer.it era con Enel X Way al Gran Premio di Formula E a Roma Eur con una live

Multiplayer.it era presente con Pierpaolo, Alessio e Francesco al Gran Premio di Formula E - o E-Prix - a Roma Eur in compagnia anche dello sponsor Enel X Way, con una lunga live nella quale i nostri prodi inviati hanno mostrato e commentato la gara e il dietro le quinte.

La corsa si è tenuta domenica 10 aprile presso il circuito di Roma Eur davanti a 20.000 spettatori, confermando dunque l'ottima risposta di pubblico che era emersa anche nell'edizione precedente del 2019.

Pierpaolo, Alessio e Francesco presso lo stand Enel X Way

Tanti i VIP presenti sulla pit lane e in tribuna come Josè Mourinho e Alessandro Borghi, ma soprattutto Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, che hanno assistito alla vittoria di Mitch Evans sulla sua Jaguar.

Evans ha alquanto dominato la gara, arrivando al traguardo oltre cinque secondi prima del secondo classificato, ovvero Robin Frijns, pilota della Envision Racing, che si è reso protagonista di un duello decisamente esaltante e spettacolare con Stoffel Vandoorne su Mercedes, quest'ultimo terminato sul terzo gradino del podio, nonostante partisse dalla pole position conquistata durante le qualifiche.

Il risultato non colpisce più di tanto le parti alte della classifica del mondiale, considerando che in vetta è rimasto Edoardo Mortara con la Rokit Venturi allungando sul secondo classificato, Nick de Vries su Mercedes.

Il magico trio di Multiplayer.it alle prese con un simulatore

A tutto questo hanno assistito in diretta, e molto da vicino, Pierpaolo, Francesco e Alessio, che hanno avuto modo di seguire la gara di domenica all'Eur e prendere anche parte a vari eventi a margine di questa, trasmettendo peraltro una lunga live di 3 ore dall'interno dello stand Enel X Way e poi anche in giro per l'eVillage che circondava il circuito.

Pierpaolo, Alessio e Francesco in un ambito in cui dimostrano grandi conoscenze tecniche

Potete vedere qualche foto delle due giornate in questa pagina, che testimoniano la fervente attività del trio di inviati nella doppia veste di report ed esperti piloti, alle prese anche con un simulatore ufficiale (nonché con della birra, ovviamente).