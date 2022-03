The Batman: video ufficiale di una scena tagliata ad Arkham Asylum, mostra un noto cattivo

Warner Bros. ha pubblicato tramite YouTube una scena tagliata di The Batman, il recente film dedicato all'Uomo Pipistrello. In questa sezione, vediamo il protagonista interagire con un noto cattivo all'interno dell'Arkham Asylum. Ovviamente, questa scena contiene spoiler sul film, quindi evitate di vedere il video o di leggere quanto segue per non subire alcun tipo di anticipazione.

Nel video, vediamo Batman che - all'interno dell'Arkham Asylum - incontra il Joker. Il criminale è agli arresti e Batman lo raggiunge per chiedere il suo aiuto con gli indizi lasciati dall'Enigmista. Il cattivo è quindi già noto all'eroe e hanno dei trascorsi. I due parlano per tutta la scena. Il volto di Joker viene mostrato pian piano. L'uomo è deturpato, sia in viso che sulle braccia.

Il regista, Reeves, ha già parlato della decisione di includere Joker in The Batman, chiarendo ai fan che si è trattato di una decisione presa per aiutare a ampliare la sua versione di Gotham City.

"Non è una scena easter egg", ha detto Reeves a Variety. "Non è una di quelle scene da titoli di coda Marvel o DC in cui si dice: 'Ehi, ecco il prossimo film! Infatti, non ho idea di quando o se torneremo a quel personaggio nei film. Ho pensato che sarebbe stato molto bello se molto del passato di Gotham fosse stato già presente nel film".

"...Non ho mai cercato di dire: 'Ehi, indovina un po', ecco il Joker. Il prossimo film!" ha aggiunto. "L'idea era più quella di dire, 'Ehi, guardate, se pensate che i problemi andranno via da Gotham, potete scordarvelo. È già qui. Ed è già fantastico".

Non dobbiamo quindi considerare la presenza di Joker nel film come una anticipazione di quel che WB potrebbe fare con un potenziale nuovo The Batman. Il film, vi ricordiamo, ha superato i 300 milioni di dollari al botteghino USA.