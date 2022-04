The Batman, il trailer con Adam West al posto di Robert Pattinson è esilarante

Come sarebbe The Batman con la versione "goofy" del personaggio DC, interpretato da Adam West anziché da Robert Pattinson? Ce lo mostrano i ragazzi di Corridor con la loro reinterpretazione del trailer del film.

Nel video ritroviamo le scene della sequenza iniziale di The Batman e molti altri momenti iconici della pellicola, solo con un Cavaliere non propriamente Oscuro, quello appunto dell'iconica serie televisiva degli anni '60.

Il risultato finale è esilarante, con tanto di onomatopee a sottolineare gli impatti durante le scazzottate, le versioni classiche dell'Enigmista e del Pinguino (laddove la Catwoman di Zoe Kravitz non è stata toccata) e naturalmente la Batmobile del 1966.

Non mancano ovviamente i riferimenti al celebre episodio in cui Batman corre in giro nel disperato tentativo di trovare un posto sicuro in cui far detonare una grossa bomba, che ritroviamo poi nel finale del trailer.

Ulteriori dettagli sul film, quello vero, nella nostra recensione di The Batman.