Gran Turismo 7, Patch 1.13 disponibile: note dell'update e trailer dei nuovi contenuti gratis

La corposa Patch 1.13 di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 è ora disponibile per il download, scopriamo le novità introdotte da Polyphony Digital con l'aggiornamento gratuito di aprile 2022.

Come prannunciato nella giornata di ieri, l'update gratis include tre nuove vetture da corsa, ovvero la Subaru BRZ GT300 '21, tra l'altro auto vincitrice della Super GT 2021, la Subaru BRZ S'21 e la Suzuki Cappuccino (EA11R) '91.

Inoltre sono state aggiunte le località "Case in stile Gassho" e "Ciliegi in fiore di notte" per la modalità Scapes, nonché la configurazione 24 ore per il circuito di Spa-Francorchamps.

"Spa-Francorchamps è uno dei circuiti europei più famosi a livello internazionale. Questo aggiornamento aggiunge il "Tracciato 24 Ore" al circuito completo già presente in gioco. La differenza principale tra le due configurazioni è la posizione della corsia dei box. Sul tracciato completo i box sono davanti alla curva 1 e preceduti da una lunga corsia di accesso. All'uscita dai box, i piloti procedono parallelamente alla celebre curva S prima di tornare in pista sul rettilineo Kemmel. La corsia dei box è stretta e tortuosa. Nelle gare con penalità, è bene stare attenti a non tagliare la linea bianca", recita il sito ufficiale di Gran Turismo 7.

Non mancano poi una lunga lista di fix per problemi più e meno noti, migliorie e modifiche a meccaniche di gioco e modello di guida, ad esempio sono stati calibrati gli algoritmi di calcolo delle geometrie per le sospensioni, migliorando la trazione delle auto a trazione posteriore e ridotto le reazioni conseguenti al trasferimento di peso.

Gran Turismo 7, la BRZ GT300 '21

La Patch 1.13 di Gran Turismo 7 pesa circa 4,6GB su PS4 e 2,6GB su PS5. Di seguito le note ufficiali dell'aggiornamento:

Principali caratteristiche introdotte

Auto

Sono state aggiunte queste nuove tre vetture:

Subaru BRZ GT300 '21 (acquistabile da Brand Central)

Subaru BRZ S '21 (acquistabile da Brand Central)

Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 (acquistabile dal 26 aprile dal concessionario di auto usate)

Tracciati

È stata aggiunta la configurazione "Spa-Francorchamps 24 Ore".

Circuiti mondiali

Sono stati aggiunti questi nuovi tre eventi a Spa-Francorchamps:

Coppa amatori europea 500

Coppa Clubman giapponese 550

Campionato mondiale Turismo 800

Scapes

Le località "Case in stile gassho ad Ainokura" e "Ciliegi in fiore di notte" sono state aggiunte alla selezione di Scapes.

Un'opzione di presentazione è stata aggiunta alla demo automatica.

Altri miglioramenti e modifiche

Schermata principale

Ora al centro della schermata è presente la voce "Attualità".

Concessionario di auto usate

Ora le nuove auto acquistabili in giornata sono indicate dall'etichetta "Nuova"

La Suzuki Cappuccino (EA11R) '91 sarà in vendita dal 26 aprile come auto in evidenza.

Concessionario Auto leggendarie

Ora le nuove auto acquistabili in giornata sono indicate dall'etichetta "Nuovo modello"

Garage

Ora "Carrozzeria larga" viene mostrato su tutte le auto del garage che sono state modificate con carrozzerie larghe.

Ora viene riprodotto un effetto sonoro di avvio del motore quando si cambia auto.

Schermata di gara

L'indicatore del tempo restante nelle gare con tempo limite è stato spostato al centro dello schermo e la sua estetica è stata modificata.

Auto rivali (IA)

Regolata la traiettoria delle auto rivali sul Nürburgring.

Sport

Ora è possibile partecipare ad alcuni eventi noleggiando auto specifiche per l'evento o con le auto del garage.

Prima delle finali di "Nations Cup" e "Manufacturers Cup" vengono ora riprodotti dei video.

Prima di ogni gara vengono ora mostrate le seguenti informazioni nella schermata dell'evento: Velocità usura gomme, Consumo carburante, Temperatura, Tipo di partenza, Gomme richieste (solo se impostate), Soste ai box richieste (solo se impostate).

Al primo ingresso nella modalità "Sport" viene ora mostrato un video sull'etichetta di corsa. Il video offre importanti consigli relativi alla competizione.

È stata aggiunta la schermata "Dettagli gara". Tramite l'icona "Dettagli gara" sulla destra della schermata di accesso alla gara è possibile accedere alle seguenti informazioni: Informazioni di base, Impostazioni delle qualifiche, Impostazioni della gara, Impostazioni penalità, Limitazioni opzioni di guida, Regolamento.

Editor di livrea

"Colore predefinito adesivo" è stato aggiunto alle impostazioni dell'editor. "Bianco" e "Colore più recente utilizzato" sono ora selezionabili. Selezionando "Colore più recente utilizzato" si applica l'ultimo colore utilizzato.

Replay

Aggiunta l'opzione per filtrare per genere o artista durante la selezione dei brani del Replay musicale.

Nei nuovi replay è ora possibile avanzare rapidamente al giro successivo.

Impostazioni auto

Risolto un problema che causava la scomparsa dei nomi degli schemi impostazioni.

Risolto un problema relativo ai Punti Prestazione (PP) che si verificava a causa di una modifica al limitatore di potenza.

Risolto un problema che impediva la corretta aggiunta dei Punti Prestazione (PP) quando venivano applicate alcune impostazioni o eseguite determinate operazioni (i Punti Prestazione potrebbero non essere calcolati correttamente in alcune condizioni, ad esempio con l'aggiunta di gomme ad alta aderenza ad alcune auto).

Comportamento delle auto

Calibrati gli algoritmi di calcolo delle geometrie per le sospensioni. La modifica ha migliorato la trazione delle auto a trazione posteriore e ridotto le reazioni conseguenti al trasferimento di peso.

Calibrato il rapporto tra i comandi del controller (levetta analogica, tasto R2, pedale dell'acceleratore su volanti controller) e posizione dell'acceleratore.

Calibrata la rapidità della sterzata con la levetta analogica.

Calibrato il ritorno di forza con i seguenti volanti controller: Fanatec Podium, Fanatec GT DD Pro, Fanatec GT DD Pro + BoostKit.

Calibrato il controllo della pressione di tutti e quattro i freni all'ingresso in curva. Come risultato, la distanza di frenata risulta generalmente ridotta.

Impostazioni (impostazioni controller)

Ora l'intensità dell'effetto grilletto può essere regolata dal menu rapido visualizzato in gara, o da [Impostazioni] > [Impostazioni controller] nel menu di pausa. "Effetto grilletto G1 (acceleratore)" ed "Effetto grilletto G1 (freni)" possono ora essere impostati su "No", "Debole" o "Forte".

Modificato il limite superiore della correzione di velocità della sterzata con controller da 7 a 10 in [Impostazioni] > [Impostazioni controller] > [Controller - Sensibilità sterzo] nel menu rapido di gara e nel menu di pausa.

Impostazioni (volume audio)

Ora è possibile regolare le seguenti otto opzioni audio da [Impostazioni] > [Volume audio] nel menu rapido di gara e nel menu di pausa: Modalità audio di gara (musica e suoni bilanciati/Suono migliorato/Prevalenza musica in gara), Riproduci musica gara (Sì/No), Musica gara (volume), Effetti gara (volume), Rumore motore giocatore (volume), Rumore del cambio (volume), Stridio delle gomme (volume), Rumore motori rivali (volume).

GT Auto

Risolto un problema che permetteva di effettuare il cambio d'olio su auto che non lo richiedevano.

Auto

Risolti diversi problemi delle seguenti quattro auto:

Honda Fit Hybrid '14: il colore della carrozzeria dell'auto non veniva applicato ad alcune parti inferiori.

Jeep Willys MB '45: la verniciatura interna impostata non veniva applicata.

Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20: la grafica degli adesivi applicati da [Parti personalizzate] > [Fronte] > [Tipo A] nell'editor di livrea veniva deformata.

Ferrari 458 Italia '09: gli adesivi con numero venivano deformati se l'auto era stata modificata con una carrozzeria larga.

Altro