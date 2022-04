Diablo Immortal: data di uscita e trailer, in arrivo anche su PC

Come era lecito aspettarsi, durante l'odierna diretta dedicata a Diablo Immortal, Blizzard ha annunciato la data di uscita del titolo mobile. Il gioco sarà disponibile su iOS e Android a partire dal 2 giugno 2022. Ma non è finita qui: è stata annunciata anche la versione PC di Diablo Immortal (in versione Open Beta), che supporterà il cross-play e cross-progression con le altre piattaforme. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che potrete ammirare nel player qui sopra.

Al lancio di Diablo Immortal saranno disponibili sei classi ovvero il Barbaro, la Crociata, il Cacciatore di Demoni, la Monaca, il Negromante e la Maga. Le pre-registrazioni a Diablo Immortal sono già aperte sul sito ufficiale di Blizzard, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Gli sviluppatori di Blizzard hanno spiegato che pubblicare Diablo Immortal anche su PC è stata un'idea discussa per buona parte dello sviluppo del titolo, con l'obiettivo di raggiungere quanti più utenti possibili, specialmente i fan più appassionati, che notoriamente giocano prevalentemente su questa piattaforma.

Il team rassicura i giocatori PC che i comandi di Diablo Immortal sono stati adattati meticolosamente per mouse e tastiera e risulteranno familiari a chiunque abbia giocato ai precedenti giochi della serie.

"Per restare fedeli all'esperienza di Diablo, abbiamo adattato meticolosamente i comandi mobile di tocco e scorrimento ai classici e intramontabili mouse e tastiera. Proprio come nei precedenti titoli di Diablo, dovrai cliccare con il tasto sinistro del mouse per far muovere il personaggio e attaccare i mostri, mentre premerai i tasti della tastiera per utilizzare abilità e bere pozioni", recita il post ufficiale pubblicato da Blizzard.

"Il processo di determinazione del nostro sistema di comandi predefinito ha richiesto diverse iterazioni con i vari feedback ottenuti dai test in gioco. Abbiamo sperimentato configurazioni alternative che non si adattavano proprio alla perfezione, optando infine per tornare allo schema classico con qualche modifica minore. "

Allo stesso modo sono stati adattati anche l'interfaccia, i menu, la chat per garantire la miglior esperienza possibile davanti a un monitor ed è stato integrato il supporto ai controller, con pulsanti configurabili a piacimento.

Che ne pensate, proverete Diablo Immortal? E in tal caso, lo giocherete su dispositivi mobile o su PC?