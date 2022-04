NZXT Lift, la recensione del mouse da gaming ultraleggero

NZXT ha deciso di ampliare i propri orizzonti, questo l'avevamo capito: nota in tutto il mondo per i propri case, l'azienda americana ha lanciato nelle ultime settimane l'interessante tastiera modulare Function e anche un mouse da gaming ultraleggero, Lift. I due prodotti sono agli antipodi: se da un lato si è cercata la caratterizzazione estrema legata alle tantissime personalizzazioni e ai diversi fattori di forma, con il mouse sono sì presenti diverse opzioni estetiche sul sito ufficiale, ma il dispositivo di per sé si pone in maniera sorprendentemente "normale". Leggerissimo, minimale, dotato di un design tradizionale ma al contempo di una buona componentistica sotto la scocca, il mouse ha forse il suo più grande punto debole in un prezzo un po' troppo alto rispetto alle specifiche: è possibile trovarlo a 59,99€ su Amazon. Si tratta però solo di una parte della storia: il resto ve lo raccontiamo nella recensione di NZXT Lift.

Caratteristiche tecniche NZXT Lift visto di fronte Come accennato in apertura, Lift è un mouse da gaming senza troppe pretese: cablato con cavo paracord da 2 metri, vanta un design molto tradizionale, privo di soluzioni peculiari, arricchito da un sistema di illuminazione RGB discreto, con sole due strisce sul fondo. In teoria si tratta di un dispositivo ambidestro, nella pratica i due pulsanti extra sul lato sinistro possono essere utilizzati solo da un destrorso. La sua caratteristica principale è probabilmente il peso, pari ad appena 67 grammi: un valore che non può competere con quello di soluzioni a struttura traforata (vedi la recensione del Cooler Master MM710 di un paio di anni fa), ma che risulta competitivo rispetto a prodotti similari, come ad esempio l'MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless recensito sulle nostre pagine. Le dimensioni sono tradizionali: 127 x 67 x 38 millimetri. Dicevamo che sotto la scocca del Lift c'è una componentistica di tutto rispetto, e infatti gli switch sono Omron da 20 milioni di click, il polling rate arriva a 1.000 Hz e la risoluzione massima è pari a 16.000 dpi: nulla di trascendentale, ma si tratta di ottime specifiche. Utilizzando il software gratuito NZXT CAM è possibile non solo personalizzare le luci ma anche i quattro profili disponibili. Tornando appunto all'illuminazione, si nota poco, punta a un effetto che ricorda i neon sul fondo delle auto modificate ma i preset e le combinazioni non sono numerosi. Magari senza questa feature il mouse avrebbe potuto ambire a una fascia di prezzo più contenuta, ma è anche vero che sarebbe risultato esteticamente ancora più anonimo. NZXT Lift visto dall'alto Scheda tecnica NZXT Lift Design: simmetrico, ambidestro

simmetrico, ambidestro Switch: Omron da 20 milioni di click

Omron da 20 milioni di click Connettività: USB cablato

USB cablato Sensore: ottico, PixArt 3389

ottico, PixArt 3389 Risoluzione: fino a 16.000 dpi

fino a 16.000 dpi Dimensioni: 127 x 67 x 38 millimetri

127 x 67 x 38 millimetri Peso: 67 grammi (cavo escluso)

67 grammi (cavo escluso) Prezzo: 59,99€

Design NZXT, il lato sinistro Ormai l'avrete capito: il design non rappresenta in alcun modo il punto di forza del Lift, che esteticamente somiglia a decine e decine di altri mouse. Il modello che ci è stato fornito per la recensione è di colore bianco e possiede una finitura opaca a grana estremamente sottile ma capace di fare una buona presa sul palmo e sulle dita: un dettaglio essenziale per evitare il decollo del dispositivo nei movimenti rapidi, visto il suo peso estremamente contenuto. I due pulsanti extra sul lato sinistro, lo scroller e il selettore dei dpi sono neri, ma come detto sul sito ufficiale di NZXT è possibile personalizzare l'estetica del dispositivo modificando completamente le tonalità principali (bianco o nero) e secondarie (blu, ciano, viola, rosso, giallo), così da donargli un pizzico di carattere in più. Le due strisce LED RGB, ne abbiamo già parlato, non aggiungono molto al risultato finale.

Esperienza d'uso NZXT Lift impugnato Abbiamo utilizzato l'NZXT Lift per alcuni giorni insieme ad altri dispositivi, il che ci ha permesso di fare tutti i paragoni del caso e di constatare la già citata "normalità" di questo mouse, che risulta comodo, piacevole, leggerissimo ma al contempo simile a tanti altri prodotti che spesso vengono venduti a cifre inferiori: non un vantaggio per un brand alla prima esperienza con questo specifico segmento. Francamente ci siamo trovati meglio nell'uso normale tra office, navigazione web e un pizzico di fotoritocco piuttosto che con il gaming, dove le prestazioni del Lift rientrano nella media, così come la dotazione in termini di pulsanti extra e profili memorizzabili. Di certo non si tratta di un mouse per MOBA o MMORPG, ma con gli sparatutto fa il proprio dovere. NZXT Lift, il lato destro Lo abbiamo messo alla prova con i soliti shooter competitivi: qualche partita con Apex Legends (recensione), Call of Duty: Warzone (recensione) e con il comparto multiplayer di Halo Infinite (recensione), ma abbiamo fatto anche una rimpatriata nello scenario post-apocalittico di Days Gone (recensione). In tutti i casi il dispositivo si è comportato bene, offrendo un supporto solido e preciso, un rapido accesso alle (poche) funzioni disponibili e una buona reattività, sebbene lo scroller non risulti morbidissimo.