Classifica UK: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker primo, i giochi PS5 rallentano

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è primo nella classifica UK per la terza settimana di fila, mentre i giochi PS5 fanno di nuovo fatica a causa delle scorte limitate della console next-gen Sony.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker FIFA 22 Leggende Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe WWE 2K22 Elden Ring Horizon Forbidden West Grand Theft Auto 5 Minecraft (Switch) Animal Crossing: New Horizons

Nello specifico, Horizon Forbidden West (recensione) è sceso dal terzo al settimo posto, mentre Gran Turismo 7 (recensione), che era secondo, è addirittura uscito dalla top 10.

Recupera terreno il solito FIFA 22, che torna in seconda posizione dal quarto posto, ma la rimonta più clamorosa è quella di cui si è reso protagonista WWE 2K22, passato la scorsa settimana dal dodicesimo al quinto posto.

Per il resto la situazione è abbastanza stabile, con Elden Ring e Leggende Pokémon: Arceus che si muovono di poco e Grand Theft Auto 5 che ancora resiste fra le prime dieci posizioni della classifica.

L'unica new entry è quella di MotoGP 22 (recensione), il nuovo episodio della serie targata Milestone, che però al debutto nel Regno Unito non riesce a far meglio del trentanovesimo posto.