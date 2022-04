NZXT Function, la recensione della tastiera meccanica da gaming modulare

Chi non ha esigenze particolari può però optare anche per i modelli preassemblati, come quello che ci è stato inviato per la recensione della NZXT Function , che a parità di configurazione consente di risparmiare quasi la metà: può essere vostro per 119,99€.

Non c'è alcun dubbio che come approccio sia peculiare: visitando il sito del brand ed entrando nella sezione dedicata alle tastiere è possibile selezionare il fattore di forma, il colore, il layout (al momento manca quello italiano, attenzione), gli switch, i copritasto e ulteriori accessori, aggiungere al tutto 9,99€ per l'assemblaggio e recarsi alla cassa per il checkout, cercando però di non farsi spaventare dal prezzo , che può superare rapidamente i 200€.

In un mercato sempre più affollato e pieno di ottimi prodotti, la parola d'ordine è distinguersi. E così NZXT , l'azienda nota in tutto il mondo per i suoi case per PC, ha deciso di debuttare nel settore delle keyboard con la sua prima tastiera da gaming modulare , un dispositivo altamente personalizzabile che può essere configurato e acquistato sullo store ufficiale del produttore.

Sempre utilizzando NZXT CAM si possono impostare varie funzionalità avanzate, personalizzare i LED e impostare i quattro profili disponibili, che tuttavia possono essere creati anche in maniera diretta (e più intuitiva) utilizzando la tastiera stessa, che sul lato sinistro presenta gli unici controlli extra: una rotella per il volume audio e tre pulsanti che servono per mettere in muto, disabilitare il tasto Windows e regolare le luci.

Tornando all' illuminazione RGB , è possibile regolarla sia direttamente con la tastiera che tramite il programma gratuito NZXT CAM , e ci sono alcuni preset davvero simpatici, sebbene forse un po' "chiassosi" come quello che fa partire un'onda colorata ad ogni singola pressione. Certo, permane il problema dei copritasti che non si illuminano.

I keycap sono rimovibili (vengono forniti due estrattori appositi) ed è dunque possibile sostituirli con altri che abbiano le caratteristiche desiderate, ma parliamo di un'operazione che dubitiamo molti utenti siano disposti a effettuare, al di là della spesa extra. Nessun dubbio invece per il poggiapolsi magnetico di serie in alcune configurazioni, comodo e ben rifinito, mentre il cavo è un normale USB-C - USB-A lungo 2 metri.

La versione che ci è stata fornita per la recensione monta i Gateron Red, caratterizzati come riportato da una forza di attuazione pari a 45 grammi, da una corsa totale di 4 millimetri e da un punto di attuazione di circa 2 millimetri. Per tutti i modelli i copritasti sono PBT a sublimazione termica con profilo Cherry, ma hanno un grosso difetto : le lettere non sono trasparenti e dunque le luci RGB illuminano solo il loro contorno, rendendo complicato utilizzare la tastiera al buio.

NZXT Function è una tastiera meccanica da gaming di tipo modulare che, come detto, può essere personalizzata sulla base delle proprie preferenze tramite il sito ufficiale del produttore , cliccando sul pulsante "Inizia Build". È disponibile a scelta in versione Mini TKL, Tenkeyless o Full Size, con differenti standard ISO o ANSI che però, lo ribadiamo, al momento non includono il layout italiano : un problema non da poco.

Design

NZXT Function, il dettaglio dei pulsanti sul lato sinistro

Il design della NZXT Function non mette in campo scelte azzardate o avveniristiche, anzi si distingue per le soluzioni minimali adottate dai progettisti che però, va detto, rendono la tastiera esteticamente simile a tante altre. La piastra in alluminio satinato (bianca, nel nostro caso) è piacevole a vedersi e contribuisce alla sensazione di solidità del prodotto, che vanta un peso non trascurabile: 778 grammi per la versione TKL.

Le dimensioni, sempre per il modello Tenkeyless che ci è stato fornito, sono invece pari a 362 x 128 x 40 millimetri senza il poggiapolsi collegato. Quest'ultimo non è imbottito, bensì semplicemente ricoperto in gomma con una trama a "fori" circolari, ma risulta ugualmente confortevole. La tastiera vanta infine un sistema di doppi piedini, con la possibilità dunque di inclinare il dispositivo su tre differenti angolazioni.