The Witcher, stagione 3: ecco gli attori che si uniranno al cast della serie Netflix

The Witcher, la celebre serie televisiva prodotta da Netflix e ispirata alle opere di Andrzej Sapkowski, vedrà l'ingresso di quattro nuovi attori nel cast in occasione della stagione 3:

Robbie Amell - Gallatin

Meng'er Zhang - Milva

Hugh Skinner - Principe Radovid

Christelle Elwin - Mistle

The Witcher, i nuovi attori della stagione 3

Come sappiamo, le riprese della stagione 3 di The Witcher sono appena iniziate, ma oltre ai volti già noti i nuovi episodi potranno contare sulla presenza di quattro interpreti inediti.

Robbie Amell sarà Gallatin, un guerriero nato, che guida un esercito di soldati Scoia'tael al servizio di Nilfgaard: la sua lealtà verso la propria gente lo porterà in rotta di collisione con Francesca.

Meng'er Zhang sarà Milva, un'umana adottata dalle driadi della Foresta di Brokilon, fiera e talentuosa cacciatrice. Le sue abilità con l'arco e una ferrea attitudine alla sopravvivenza la rendono un avversario formidabile nel Continente: chi attraversa la sua strada lo fa a proprio rischio e pericolo.

Hugh Skinner sarà il Principe Radovid, donnaiolo regale nonché fratello minore di Re Vizimir, costretto a diventare improvvisamente un uomo come parte della intelligence redaniana. Il suo bell'aspetto trae in inganno: Radovid riesce a essere molto incisivo in politica, ma si tratta solo di giochetti finché qualcuno non finisce per farsi male.

Christelle Elwin sarà Mistle, membro dei Ratti, una banda di adolescenti ribelli che rubano ai ricchi per dare a loro stessi... e talvolta ai poveri. Non si fida di nessuno ed è in cerca di vendetta, finché un incontro con cambia ogni cosa.