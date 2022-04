Sniper Elite 5: un nuovo video ci parla di armi e personalizzazione

Rebellion ha pubblicato un nuovo video di Sniper Elite 5, dedicato alle armi e alla personalizzazione. Nel filmato, chiamato "Weapons & Customisation", possiamo vedere dei membri del team di sviluppo che illustrano le armi presenti nel gioco e parlano di tutte le opzioni di personalizzazione a disposizione del giocatore. Viene inoltre raccontato il processo seguito dallo studio di sviluppo per ricreare le armi con il massimo realismo possibile.

Insomma, si tratta di un filmato interessante per diversi motivi, sia che aspettiate il gioco, sia che siate semplicemente curiosi di dare uno sguardo al dietro le quinte dello sviluppo.

Come riportato nel comunicato ufficiale, Rebellion ha collaborato con il famoso storico militare e protagonista del programma televisivo Combat Dealers, Bruce Crompton, nonché con l'Imperial War Museum e il Royal Armouries Museum per acquisire migliaia di immagini di riferimento e registrazioni audio di armi e veicoli della seconda guerra mondiale per garantire la massima autenticità.

Sniper Elite 5 offre un livello di personalizzazione mai visto prima nel franchise. I giocatori possono cambiare stock, caricatori, ricevitore, canna e mirini in ferro di un'arma nonché i materiali. Ciò consente al giocatore di perfezionare le proprie armi per adattarle meglio al proprio stile di gioco, che sia furtivo e metodico, "run and gun" o un mix dei due. È possibile accedere alle opzioni di personalizzazione anche durante il gioco quando il giocatore scopre i banchi di lavoro nelle mappe. Questi a loro volta sbloccheranno ulteriori opzioni di personalizzazione.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sniper Elite 5 sarà lanciato il 26 maggio 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Sarà disponibile da subito anche per gli abbonati a Xbox Game Pass. E' possibile effettuare il pre-order del gioco da ora e i giocatori che effettuano il pre-order riceveranno un'ulteriore missione della campagna Target Führer intitolata "Wolf Mountain". È disponibile anche una Deluxe Edition, che includerà il Season Pass One e la P.1938 Suppressed Pistol per i pre-order.