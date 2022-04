Epic Games Store: giochi gratis del 14 aprile 2022 disponibili, link al download

Come ogni giovedì che si rispetti, anche oggi 14 aprile 2022 sono disponibili i giochi gratis dell'Epic Games Store, annunciati una settimana fa: Insurmountable e XCOM 2. Eccovi i link per il download:

Potete riscattare entrambi i titoli sia dal sito web dell'Epic Games Store, sia tramite il launcher ufficiale della piattaforma. Si tratta di normali acquisti, ma a costo zero. Dopo averli aggiunti all'account, saranno vostri per sempre.

Insurmountable, un'immagine di gioco

Insurmountable è un roguelike in cui il giocatore deve riuscire a scalare delle montagne generate proceduralmente, cercando di mantenere in vita il protagonista.

Insurmountable è un gioco roguelike di avventura dove la morte permanente in cui dovrai superare montagne enormi. Grazie ad ambienti creati proceduralmente, ogni scalata sarà diversa dall'altra. Assicurati che i valori vitali del tuo scalatore non raggiungano la soglia critica per farlo restare in vita.

Tutto ciò sarà resto ancora più difficile da un sistema meteorologico dinamico, dai cambiamenti tra il giorno e la notte e da svariati eventi generati casualmente di cui non ne potrai mai prevedere l'esito. Ogni tua decisione è importante. Perché potrebbe essere l'ultima.

XCOM 2: uno dei nemici più temibili

XCOM 2, invece, è uno strategico a turni molto famoso, considerato uno dei migliori esponenti della nuova ondata di titoli del genere, lanciata proprio dal primo capitolo della serie reboot di Firaxis Games. Riusciremo a fermare gli alieni e la loro sete di dominio del genere umano?

La Terra è cambiata: sono passati venti anni da quando i leader mondiali hanno firmato una resa incondizionata con le forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano la Terra e costruiscono scintillanti città, promettendo in apparenza un futuro luminoso per la nostra specie, mentre in realtà nascondono un sinistro piano ed eliminano chiunque si opponga al loro nuovo ordine.

Solo chi vive ai confini del mondo ha un minimo di libertà. È qui che una forza si riunisce ancora una volta per difendere l'umanità. In fuga costante e sfidando ogni probabilità, le forze restanti degli XCOM devono trovare un modo per innescare una resistenza globale ed eliminare gli alieni una volta per tutte.