XCOM 2 è venduto a un prezzo così basso su Steam che viene voglia di comprarlo due volte

A volte su Steam ci sono delle offerte che non si possono proprio rifiutare . Ad esempio in questo momento XCOM 2 viene venduto a un prezzo così basso che viene voglia di ricomprarlo . Stiamo parlando di, reggetevi forte, 2,49€. Sì, il gioco è scontato del 95% e lo sarà per le prossime 24 ore.

Acquisto obbligato

Trattandosi di uno dei migliori strategici tattici degli ultimi anni, se non proprio di sempre, diciamo che anche un minimo interesse nei suoi confronti dovrebbe smuovervi all'acquisto, a questo punto. Basta rinunciare a una colazione, nemmeno troppo gratificante, e lo farete vostro. Quello attuale è il prezzo più basso avuto dal gioco su Steam, bundle a parte. Insomma, che ci fate ancora qui?

Da notare che la versione del gioco in sconto è quella base. Quindi, se volete l'espansione War of the Chosen o alcuni dei DLC, dovrete pagarli a prezzo pieno (almeno in questo momento).

XCOM 2 di Firaxis Games è il seguito dell'acclamato XCOM: Enemy Unknown, il reboot della celebre serie nata dal genio di Julian Gollop. Vede il giocatore impegnato a fermare una minaccia aliena missione dopo missione, mentre gestisce la sua squadra e fa crescere la sua base.

I fan del gioco sono da tempo in attesa di notizie su XCOM 3, soprattutto dopo il flop clamoroso di Marvel's Midnight Suns, uno strategico tattico a base di supereroi, che evidentemente non ha convinto gli appassionati del genere, considerando che l'hanno acquistato in gran pochi nonostante le buone recensioni e i giudizi positivi da parte dei videogiocatori stessi.