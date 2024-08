Fortnite, Rocket League Sideswipe ed Epic Games Store sono in attesa dell'ultima conferma da Apple

Epic Games ha annunciato di aver sottoposto Fortnite, Rocket League Sideswipe ed Epic Games Store all'ultimo step per ottenere l'approvazione da parte di Apple, e che ormai dovrebbe mancare poco al lancio di questi contenuti su iOS in Europa.

"Fortnite, Rocket League Sideswipe e l'Epic Games Store sono tutti stati presentati ad Apple per la notifica finale", ha scritto Epic Games su Twitter. "Restate sintonizzati per il lancio dell'Epic Games Store su iOS in Europa, che avverrà presto!"

Sembra dunque che questa lunghissima storia stia per volgere al termine: nel caso in cui la casa di Cupertino abbia esaurito le opzioni per cercare di bloccare in qualche modo questo percorso, legittimato dalle autorità europee, i prodotti Epic torneranno a breve su iPhone, iPad e Apple TV.