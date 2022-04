The Batman, video da 10 minuti con la sequenza iniziale su HBO Max

The Batman si mostra in video con l'intera sequenza iniziale del film, pubblicata da Warner Bros. per celebrare il debutto della pellicola sulla piattaforma streaming HBO Max.

Capace di superare i 300 milioni di dollari al botteghino negli USA, The Batman si preannuncia come un altro contenuto di grande spessore per il servizio in abbonamento, che tuttavia come noto non è ancora disponibile in Italia.

La scena che apre The Batman è inquietante al pari di tante altre presenti nell'opera diretta da Matt Reeves, e mostra l'Enigmista alle prese con la sua prima vittima, nonché la prima apparizione del Batman di Robert Pattinson.

Nel film il Cavaliere Oscuro è praticamente agli inizi della carriera, tuttavia ha già stabilito un proficuo rapporto di collaborazione con Jim Gordon: i due dovranno collaborare per scoprire l'identità del villain e fermare la violenza.