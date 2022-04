Offerta Amazon: Elden Ring Launch Edition in versione PS5 in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di Elden Ring Launch Edition. Lo sconto segnalato è di 11.34€, ovvero del 16%. Il prezzo pieno per Elden Ring è 69.99€. Lo sconto attuale è il migliore di sempre su Amazon. L'offerta è però valida solo sulla versione PS5. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Elden Ring è la summa delle conoscenze sviluppate negli anni da FromSoftware, un mostro di contenuti ed elementi capace di saziare la fame di qualunque appassionato dei souls, e in grado sia di amplificarne le caratteristiche positive fino ai limiti massimi che di aggravarne i difetti. I lati positivi del gioco sono tuttavia impressionanti al punto da oscurare in larga parte sia le mancanze note che quelle acquisite nella nuova formula. Ricco di misteri e meravigliosamente ispirato, Elden Ring è uno dei picchi più alti toccati da FromSoftware, se non quello più alto in assoluto, a patto di accettarne la sempre brutale filosofia di fondo. Noi ormai la abbiamo pienamente abbracciata, e non vediamo l'ora di tornare nel suo mondo con più calma."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Elden Ring

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.