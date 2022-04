PlayStation potrebbe acquisire FromSoftware, lo studio di Elden Ring, stando al Dr. Serkan Toto

Stando a quanto riportato dall'insider Dr. Serkan Toto, PlayStation vorrebbe acquisire FromSoftware, lo studio di Elden Ring e della serie Souls, tra gli altri. Toto non solo è un insider molto noto e considerato attendibile, ma è anche il CEO di Kantan Games, una compagnia di consulenza attiva nell'industria dei videogiochi.

In realtà non è la prima volta che girano indiscrezioni su di una potenziale acquisizione di FromSoftware da parte di Sony, visti anche gli stretti rapporti tra le due compagnie. Solo che la più recente si è rivelata essere un pesce d'aprile. In questo caso, comunque, la fonte è molto più credibile e difficilmente ha sparso delle voci infondate.

Stando al Dr. Serkan Toto l'affare è ancora in fase di valutazione, anche perché immaginiamo che Kadokawa, l'attuale proprietaria di FromSoftware, chiederà moltissimo dopo il successo stellare di Elden Ring. Di fatto dovrebbe privarsi della sua software house di punta.

Kadokawa acquisì l'80% di FromSoftware nel 2014, rilevandole per 22,5 milioni di dollari dalla compagnia Transcosmos, evidentemente ansiosa di sbarazzarsi del suo business legato ai videogiochi, che svendette uno dei più quotati studi di sviluppo al mondo.

Considerate che nel 2014 Demon's Souls era già disponibile da anni, i Dark Souls erano già una realtà e FromSoftware stava collaborando con Sony a Bloodborne. Quindi già valeva molto di più di quanto fu pagata e già aveva una fama riconosciuta globalmente. Come già detto, fu una vera e propria svendita, di cui si avvantaggiò Kadokawa. Comunque sia, un mese dopo l'affare, Kadokawa acquisì il restante 20% delle azioni, prendendo il possesso completo di FromSoftware. All'epoca, uno dei dirigenti di transcosmos era Takeshi Natsuno, diventato il presidente di Kadokawa nel 2021.

Naturalmente, come sottolineato dall'insider stesso, l'acquisizione è tutt'altro che certa e conclusa, visto che è ancora nelle primissime fasi, che potrebbero non portare assolutamente e niente.