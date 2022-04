Top Gun: Maverick, un video diario con Tom Cruise sull'allenamento degli attori

Top Gun: Maverick ha richiesto un duro allenamento per Tom Cruise e gli attori del cast, che hanno dovuto sottoporsi a una speciale preparazione documentata in questo video diario.

Nell'ultimo dietro le quinte Tom Cruise ha parlato di come si pilota un aereo, cosa che ha effettivamente imparato a fare in vista delle riprese di questo peculiare sequel, ma non è stato il solo a impegnarsi: anche i suoi colleghi hanno dovuto lavorare duro.

Dagli allenamenti relativi alla resistenza alla forza di gravità a quelli pensati per istruire i piloti a uscire dall'aereo in caso di ammarraggio, sono state davvero tante le sfide che il cast si è trovato ad affrontare.

In Top Gun: Maverick ritroveremo il tenente Pete "Maverick" Mitchell, che ancora pilota aerei dopo oltre trent'anni di servizio, dedicandosi al collaudo dei velivoli. Un giorno, però, viene chiamato ad addestrare una squadra di allievi fra cui c'è il figlio del suo vecchio compagno, Goose.

"Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi."