Top Gun: Maverick, Tom Cruise parla di come si pilota un aereo nel dietro le quinte

Top Gun: Maverick vedrà il ritorno di Tom Cruise a oltre trent'anni dal primo film: l'attore parla in un dietro le quinte di come si pilota un aereo.



Come probabilmente saprete, Cruise ci tiene a guidare personalmente ogni veicolo dei suoi film e gli aerei non hanno fatto eccezione, il che ha portato ad alcuni inevitabili ritardi nella produzione di Top Gun: Maverick.



Nel filmato viene spiegato come sono state effettuate le riprese aeree e di come anche il resto del cast abbia effettivamente volato, sopportando prove fisiche non banali.



L'uscita di Top Gun: Maverick nelle sale cinematografiche è fissata per il 2020.