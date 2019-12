Ninja e Luke Skywalker protagonisti della puntata di oggi di Xbox Sessions

Il nuovo episodio di Xbox Sessions, la trasmissione di Mixer sulle maggiori novità in onda nella piattaforma streaming di Microsoft, ha come protagonisti due personaggi d'eccezione con Ninja e nientemeno che Luke Skywalker, ovvero Mark Hamill.



La nuova puntata di Xbox Sessions andrà in onda oggi, 19 dicembre, alle ore 15:00 dalle nostre parti e metterà in scena l'inedito incontro fra Mark Hamill, leggendaria icona dell'intrattenimento e celebre interprete di Luke Skywalker, e lo steamer Ninja.



Hamill e Ninja si esibiranno insieme in un inedito gameplay sull'Isola di Fortnite in occasione delle festività natalizie, ovviamente sfruttando il traino dell'evento in cross-over con Star Wars in occasione dell'uscita nei cinema di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.



Durante l'appuntamento, Ninja mostrerà a Mark Hamill come funziona Fortnite durante l'evento natalizio Winterfest. In seguito, Mark e i suoi figli Nathan e Griffin esploreranno e scarteranno alcuni regali nella Winterfest Lodge utilizzando la nuova feature split-screen di Fortnite.



In più, Simby, nota streamer di Mixer, condividerà alcuni dei suoi migliori consigli di gioco su Fortnite, unendosi al divertimento. Infine, durante la puntata, sarà possibile cogliere qualche commento di Mark sulla sua esperienza come doppiatore e sulle abitudini di gioco di tutta la famiglia Hamill.



È possibile seguire l'episodio di Xbox Sessions sul canale ufficiale Xbox di Mixer oppure su quello di YouTube, appuntamento dunque per oggi, 19 dicembre, a partire dalle ore 15:00.