Ninja e Adidas, arrivano le scarpe ufficiali a tema con lo streamer

Considerando la popolarità ormai raggiunta da Ninja, non stupisce vederlo comparire anche su abbigliamento e accessori vari, d'altra parte una linea di T-shirt e simili è già presente da tempo ma con le nuove scarpe Adidas si raggiunge un nuovo livello, considerando anche il costo degli oggetti in questione.



Tra le varie celebrità che possono vantare delle scarpe Adidas a tema, dopo Kanye, Pharrell e Beyonce, ora c'è anche Ninja con il paio di sneakers che potete vedere qui sotto. D'altra parte, della partnership per una linea di prodotti a tema tra Ninja e Adidas avevamo già parlato l'estate scorsa e ora si cominciano a vedere i risultati.



Si tratta di un paio di sneakers modello Nite Joggers che verranno diffuse sul mercato dal 31 dicembre 2019, con la particolarità di avere un'evidente personalizzazione nella parte interna: su una scarpa troviamo la scritta "Time In", che si riferisce proprio alla collaborazione con lo streamer, dall'altra il nome Ninja decisamente visibile.



Si tratta dunque di un paio di scarpe Adidas destinate ai fan di Ninja, probabilmente gli unici disposti a pagare il prezzo richiesto di circa 150 dollari per un paio di scarpe di questo tipo, considerando che il modello standard costa decisamente meno.