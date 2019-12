EMUI 10 su Huawei, una lista svela 14 smartphone che lo riceveranno

Chi di voi non aspetta con ansia EMUI 10, ovvero la più recente versione del sistema operativo targato Huawei? Nelle ultime ore la società ha annunciato altri 14 modelli che riceveranno l'update, e dunque torniamo sull'argomento per approfondire i dettagli.

EMUI 10 è già approdato su Huawei P30 e Huawei Mate 20, gli smartphone android più recenti della società. Il timore era che sarebbe servito molto altro tempo prima del rilascio anche su modelli più datati del sistema operativo basato su Android 10... tuttavia potrebbe volerci meno tempo del previsto. Ecco i 14 smartphone Huawei che riceveranno l'aggiornamento, in una pratica lista: la distribuzione è prevista nei prossimi mesi.

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9s

Huawei Maimang 8

Huawei Maimang 7

Honor 20i

Honor 10 Youth Edition