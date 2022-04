Valorant Episodio 4 Atto 3, abbiamo provato Fade, il nuovo operatore che si nasconde nelle ombre

A partire dal 27 aprile 2022 i giocatori di Valorant di tutto il mondo potranno iniziare a scoprire l'Episodio 4 Atto 3 dello shooter tattico di Riot Games. Come da tradizione questa nuova stagione del gioco coincide con tante novità, alcune estetiche altre che andranno a modificare in maniera decisa in gameplay. Stiamo parlando, ovviamente, di Fade, il nuovo operatore capace di agire nell'ombra e di disabilitare temporaneamente le abilità dei nemici. Abbiamo provato in anteprima Fade e l'Episodio 4 Atto 3 di Valorant, in modo da provare ad anticiparvi quali saranno le principali novità confezionate da Riot Games.

Scopriamo Fade Fade, il nuovo agente di Valorant Il nuovo operatore, Fade, è chiaramente l'aggiunta più interessante di questo terzo atto del quarto Episodio di Valorant. Si tratta di un agente che arriva dalla Turchia, è un demolitore e, come accennato, è piuttosto brava a individuare i nemici e a inibire temporaneamente le loro abilità. Il tutto pur non rinunciando a qualche scontro, un mix che rende il nuovo personaggio un'aggiunta di valore all'interno del gioco. Gli sviluppatori l'hanno disegnata per provare a offrire un'alternativa a Sova, l'unico altro agente che sfrutta al massimo la ricognizione. L'approccio è quello di dare all'egente turco abilità che impattano un'area minore, ma decisamente più efficaci. Fade possiede il potere degli incubi attraverso il quale si impossessa dei segreti nemici. In sintonia con il terrore, dà la caccia ai bersagli e rivela le loro paure più recondite... per poi trascinarli via nel buio. Questa descrizione pittoresca si traduce nelle seguenti abilità: Tormento (E) - UTILIZZA una sfera che racchiude un'entità da incubo. SPARA per lanciare la sfera, che cade a terra in picchiata dopo qualche istante. Quando tocca terra, la sfera si trasforma in un'entità da incubo, che rivela la posizione dei nemici che si trovano nel suo campo visivo. I nemici possono distruggere l'entità. USA DI NUOVO l'abilità per far cadere il proiettile in anticipo.

- UTILIZZA una sfera che racchiude un'entità da incubo. SPARA per lanciare la sfera, che cade a terra in picchiata dopo qualche istante. Quando tocca terra, la sfera si trasforma in un'entità da incubo, che rivela la posizione dei nemici che si trovano nel suo campo visivo. I nemici possono distruggere l'entità. USA DI NUOVO l'abilità per far cadere il proiettile in anticipo. Cattura (Q) - UTILIZZA una sfera d'inchiostro da incubo. SPARA per lanciare la sfera, che cade a terra in picchiata dopo qualche istante. Quando colpisce il terreno, l'inchiostro esplode e crea una zona dalla quale i nemici non possono fuggire con metodi normali. USA DI NUOVO l'abilità per far cadere il proiettile in anticipo.

Predatore (C) - UTILIZZA un Predatore. SPARA per mandar avanti il Predatore in linea retta. Non appena un nemico o la sua traccia entrano nel cono visivo del Predatore, questo vi si aggancia, seguendo il bersaglio e annebbiandolo se lo raggiunge. TIENI PREMUTO SPARA per far curvare il Predatore in direzione del tuo reticolo. I poteri dell'ombra di Fade La Ultimate di Fade si chiama Crepuscolo, si attiva, ovviamente con X e viene così descritta: Crepuscolo (X): UTILIZZA il potere della paura. SPARA per lanciare un'onda di energia da incubo che può attraversare i muri. L'energia crea una traccia che conduce ai nemici, che vengono assordati e deteriorati. Sul campo Fade sembra essere un'alleata preziosa sia da sola che in squadra. Grazie alla sua capacità di rivelare i nemici, anche se in un'area piuttosto limitata, e la capacità di stordirli o disturbare il loro campo di visuale potrebbe essere piuttosto efficace in qualunque situazione, sia come lupo solitario grazie alla capacità di rallentare i movimenti nemici, che come avanguardia per un attacco coordinato coi compagni. Adesso che l'agente sarà pubblicato potremo scoprire il suo vero valore, ovvero capiremo come i giocatori e i pro player sapranno sfruttare pienamente le sua capacità, scovandone i punti di forza o le debolezze.

Pass Battaglia Le nuove skin RGB di Valorant Con il nuovo Atto 3 debutterà anche una nuova linea di skin e oggetti che andrà a caratterizzare l'estetica di questa fase di Valorant. Secondo Laura Baltzer, produttrice presso Riot Games, la linea .SYS è una nuova interpretazione di un vecchio classico. Questa linea comprende Vandal, Bucky, Sheriff, Stinger e un'arma da mischia. La linea di modelli con varianti per questo pass è Coalizione: Cobra, che ha un tono e un aspetto più realistico. Infine ci sarà un Cambio tonalità pensato per i giocatori che non sanno scegliere se equipaggiare un'arma rosa o blu. A parte quello che dicono in Valorant, la linea .SYS di contraddistingue per colori al neon accesi, con colori acidi decisamente appariscenti e adatti a tutti coloro che su PC non possono rinunciare a RGB di varia natura. Si tratta come sempre di oggetti estetici attraverso i quali personalizzare le vostre armi e gli operatori, che non vanno in nessun modo a incidere sul gameplay o il bilanciamento di gioco.

L'Episodio 4 Atto 3 di Valorant prosegue nel solco creato da Riot Games per queste occasioni. Fade è un agente interessante e -finalmente- una valida alternativa a Sova, mentre le aggiunte estetiche del nuovo Battle Pass vanno ad arricchire la varietà cromatica e lo stile di ogni arma e ogni combattente. Un aggiornamento, dunque, che non stravolge nulla all'interno dello shooter tattico di Riot Games, ma che aggiunge un nuovo interessante tassello all'universo di gioco e una buona variabile all'interno del gameplay.