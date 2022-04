Lost Ark, scopriamo il nuovo aggiornamento

Superato il lancio a dir poco turbolento, con code interminabili che hanno messo a dura prova i nervi dei giocatori più tenaci, Lost Ark ha compiuto poco più di due mesi, e con l'uscita di un nuovo aggiornamento importante, "Battle for the Throne of Chaos", che aggiunge una nuova classe al roster di quelle già disponibile, vale la pena riflettere sul periodo trascorso per capire in che direzione si stia muovendo il MMO di Smilegate. Nella nostra recensione di Lost Ark vi abbiamo parlato di un prodotto davvero ottimo sotto il punto di vista tecnico e contenutistico, minato forse da un'eccessiva quantità di meccaniche a risorse che lo rendono poco accessibile a chi mastica poco il genere. Chi proverà a impegnarsi, però, scoprirà un gioco ricchissimo di attività per tutti i gusti, sia per chi preferisce un gameplay casual, sia per chi invece ama scavare più a fondo.

In realtà una sottoclasse avanzata del Monk, la Glaivier è la prima ad essere aggiunta al client occidentale dopo il lancio dello scorso febbraio: ne rimangono ancora sette - la prossima, il Destroyer, dovrebbe arrivare entro maggio - ma Amazon Games, che pubblica il titolo Smilegate dalle nostre parti, non è che stia facendo un lavoro di comunicazione proprio esemplare. Il lancio di Lost Ark è stato infatti costellato di problemi comunicativi, oltre che tecnici, con una roadmap - cioè un calendario degli aggiornamenti futuri - che ha tardato ad arrivare e ha disatteso le aspettative dei giocatori. Il primo aggiornamento importante, a marzo, aveva implementato il primo Abyssal Raid, ma Amazon Games sembrava aver fatto male i conti, e ha dovuto gestire un vero e proprio backlash comunicativo con tanto di scuse pubbliche. Il discorso è abbastanza articolato e ci torneremo tra qualche riga, ma è legato a doppio filo con la release della Glaivier e vale la pena esplorarlo. La nuova classe, comunque, è un damage dealer puro da mischia, e come avrete intuito dall'articolo che abbiamo usato può essere solo di sesso femminile. La Glaivier impugna due armi ad asta, ma la peculiarità della classe sta proprio nel fatto che il giocatore deve barcamenarsi tra due stili di combattimento che si concentrano su un'arma per volta: la Flurry Stance e la Focus Stance. In un certo senso, la Glaivier funziona come il Gunslinger: le sue abilità cambiano a seconda della Stance, dividendosi tra attacchi leggeri ma velocissimi in Flurry Stance e lenti a ricaricarsi ma molto più dannosi in Focus Stance. Gli Engraving di classe, com'è lecito aspettarsi, si concentrano su questa dinamica di gameplay: Pinnacle potenzia i bonus acquisiti cambiando Stance, e quindi è particolarmente adatto ai giocatori che sanno padroneggiare la meccanica di classe, mentre Control vincola la Glaivier alla sola Flurry Stance, potenziandone le abilità. La Glaivier è una delle classi damage dealer migliori nel gioco, anche perché offre un bonus ai critici di tutto il party col Tripod chiamato Critical Spear dell'abilità Shackling Blue Dragon, ma richiede un po' di pratica per essere veramente efficace. La nuova classe arriva in occidente insieme a un nuovo tipo di Powerpass, che è stato regalato a tutti i giocatori ed è possibile utilizzare se si possiede già un personaggio a livello 50 che abbia completato la campagna nel continente di Feiton. Il nuovo Powerpass - che a quanto pare scade il 30 giugno - serve proprio a questo: porta un personaggio istantaneamente a livello 50 e lo colloca nel content di Tier 2 come se avesse già completato la storyline di Feiton e dovesse raggiungere il livello oggetto 1100 per cominciare quella di Punika. Per questo motivo, il Feiton Pass piazza nell'inventario del personaggio anche un forziere contenente un'armatura completa di livello 960, sufficiente per entrare nell'Abyssal Dungeon del Tier corrispondente, Gate of Paradise.

Endgame: un problema di percezione

A questo punto vale la pena spendere qualche parola sullo stato dell'endgame, prima di esplorare gli altri contenuti di questo aggiornamento. Per chi non lo sapesse, la progressione verticale di Lost Ark ruota intorno al cosiddetto Equipped Item Level, cioè una media del livello raggiunto dalle sei parti che costituiscono l'equipaggiamento primario (quindi non gli accessori). Ogni volta che si raggiunge una certa soglia, si sblocca una nuova varietà di contenuti, posto che si siano completate le missioni vincolanti della campagna principale. Il problema è raggiungere quelle soglie: bisogna passare per una dinamica di gameplay chiamata Honing, che consiste nel "raffinare" un pezzo di equipaggiamento presso l'apposito fabbro, consumando denaro e svariate risorse che cambiano a seconda del Tier. All'inizio questa procedura non è particolarmente costosa né impegnativa; le missioni e le attività giornaliere - Chaos Dungeon, Guardian Raid e così via - ricompensano con generose quantità di materiali. Verso la fine del Tier 2 e in pieno Tier 3, tuttavia, la situazione cambia profondamente perché le percentuali di riuscita a ogni miglioramento crollano toccando cifre semplicemente ridicole. Già a 1300 circa si fanno i conti con percentuali di partenza intorno al 15% che non possono superare il 30% neppure usando gli appositi oggetti "booster", che sono comunque centellinati. Ogni miglioramento fallito aumenta la riuscita del successivo di percentuali abbastanza misere, salvo garantire un miglioramento sicuro dopo circa 5 fallimenti di seguito, che però si traducono in enormi quantità di risorse e denaro spese inutilmente.

È pur vero che esistono diversi modi per procurarsi le materie prime, che vanno dal farming solitario all'acquisto presso l'asta o lo store integrato nel gioco, magari approfittando degli sconti nel Mari's Shop, ma va da sé che un giocatore casual, che gioca meno di un paio d'ore al giorno, potrebbe metterci settimane anche soltanto per migliorare un pezzo di equipaggiamento. E qui casca l'asino. Il nostro dramma, e per nostro intendiamo di noi occidentali, è che dentro Lost Ark c'è una pletora di contenuti endgame ad aspettarci, sicché ogni volta che si raggiunge un Tier sembra quasi che il gioco ci imponga di raggiungere il più presto possibile quello successivo: in fondo è lì, a disposizione, e dobbiamo solo allungare la mano - e il livello dell'equipaggiamento! - per prenderlo. Solo che in Corea non è andata esattamente così. Lost Ark in occidente è arrivato già arricchito di contenuti e aggiornamenti che, nel client originale, si sono visti nel corso di mesi e anni. In effetti, i giocatori coreani potevano permettersi di prendersela comoda e di metterci settimane o mesi a migliorare l'equipaggiamento perché non c'erano ancora i contenuti successivi: noi, invece, ce li siamo ritrovati tutti in un pacchetto completo, o quasi, e questa condizione ha generato l'impressione, specie nei giocatori hardcore, che si dovesse "spingere" per restare competitivi. La colpa è però anche di Amazon Games, che non ha comunicato bene, né tanto meno bilanciato in maniera opportuna, le ambizioni del gioco. Nell'ottica di questa proposta massiccia, sarebbe stato d'uopo ritoccare i valori del sistema di Honing: è per questo che la release di Argos, il primo Abyssal Raid, ha sollevato un polverone. Pubblicandolo a un mesetto dall'uscita del gioco, è come se il publisher avesse messo fretta alla community, inducendola a correre verso il livello di equipaggiamento richiesto per partecipare (1370). Molti giocatori hanno fiutato un subdolo intento di costringerli a comprare denaro e risorse con la carta di credito, che magari in parte c'è anche stato, ma nel concreto è plausibile che una grossa fetta della community non avesse avuto ancora il tempo di capire come sfruttare al meglio una delle caratteristiche più interessanti di Lost Ark: il Roster. Lost Ark, tuttavia, è un gioco che può essere preso con molta più calma