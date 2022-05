Guardiani della Galassia Vol. 3, riprese terminate: foto di gruppo per il cast

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono ufficialmente terminate: lo ha annunciato il regista del film, James Gunn, pubblicando contestualmente una foto di gruppo e un suo messaggio personale.

Ricorderete che nel 2019 Gunn è stato richiamato a dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo un allontanamento che lo ha fatto momentaneamente finire fra le braccia di Warner Bros., per cui ha firmato The Suicide Squad: Missione Suicida.

"Riprese terminate per la trilogia dei Guardiani della Galassia", ha scritto il regista. "Amo questo fantastico cast, il loro splendido talento e il loro animo gentile. Sono una persona fortunata ad averli avuti con me in questo viaggio durato quasi dieci anni."

Nella foto è possibile vedere Sean Gunn (Kraglin, Rocket Raccoon), Pom Klementieff (Mantis), James Gunn, Chriss Pratt (Star-Lord), Karen Gillian (Nebula) e Dave Bautista (Drax).

L'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 è prevista per il 5 maggio 2023 negli USA.