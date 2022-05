Xbox Live down: segnalati problemi per l’avvio di giochi e cloud gaming

In queste ore si stanno verificando dei problemi con Xbox Live, con gli utenti su Xbox Series X|S, Xbox One e 360 che segnalano difficoltà nell'avviare e acquistare giochi, nonché utilizzare i servizi di cloud gaming e remote play.

I disservizi sono iniziati durante la notte, con numerosi utenti che hanno segnalato sui social l'impossibilità di acquistare giochi e avviare sessioni di cloud gaming, difficoltà tecniche successivamente confermate anche dall'account ufficiale Xbox Support. Stando un tweet pubblicato poche ore fa, sembra che quantomeno l'acquisto dei giochi su console Xbox e la riproduzione remota siano stati ripristinati.

Tuttavia i problemi per Xbox Live non sono stati ancora risolti del tutto, con la pagina di stato ufficiale, che potrete consultare da qui, che afferma che gli utenti potrebbero tuttora avere difficoltà ad avviare e giocare titoli digitali o utilizzare le funzioni di cloud gaming.

La speranza ovviamente è che il team di Xbox riesca a risolvere le magagne di Xbox Live entro le prossime ore, in modo da salvare il weekend videoludico dei giocatori verdecrociati. Continueremo a monitore la situazione per eventuali aggiornamenti in merito.

State riscontrando anche voi difficoltà con Xbox Live su Xbox Series X|S, Xbox One e 360 in queste ore? Fatecelo sapere nei commenti.