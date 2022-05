Project Belfry: l’esclusiva Xbox di Stoic avrà il multiplayer e sarà svelata a breve, per Jez Corden

Jez Corden è tornato a parlare di Project Belfry, il gioco in produzione presso gli studi di Stoic, gli autori di The Banner Saga. Durante l'ultimo episodio del podcast Xbox Two, il giornalista di Windows Central ha svelato nuovi dettagli, da prendere ovviamente con le pinze, su questo presunto progetto in esclusiva per Xbox, tra cui il fatto che l'annuncio ufficiale potrebbe essere alle porte.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, l'esistenza di Project Belfry è stata suggerita da vari gola profonda, inclusi Jeff Grubb, Klobrille e lo stesso Corden, lo scorso ottobre. Stando alle informazioni condivise all'epoca, dovrebbe trattarsi di un action a scorrimento con elementi GDR simile al Dragon's Crown di Vanillaware.

Durante il corso del podcast, Corden afferma che Project Belfry integrerà anche il multiplayer e avrà delle componenti legate al cloud tramite dei server dedicati, nonché un social hub simile a quelli visti nella serie Destiny.

Un'immagine di The Banner Saga, la serie di Stoic

Il giornalista di Windows Central tuttavia spiega che il multiplayer potrebbe essere stato eliminato con il progredire dei lavori, ma che lo reputa improbabile. Allo stesso modo Corden al momento non sa se la componente multigiocatore sarà legata a modalità PvE cooperative o PvP.

Tuttavia per saperne di più in merito forse non dovremo attendere a lungo, dato che a suo avviso il gioco verrà presentato a breve, forse già durante l'Xbox & Bethesda Showcase di giugno. Le sue fonti affermano che Project Belfry è in sviluppo sin dal 2019 e che dunque il gioco potrebbe essere pronto per un reveal nei prossimi mesi, se non addirittura il lancio entro la fine dell'anno.