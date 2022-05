MDK: la storia dello shooter cult uscito 25 anni fa

Per l'angolo nostalgico della settimana, rispolveriamo un grande classico degli action anni Novanta, che proprio in questi giorni spegne le venticinque candeline. Stiamo parlando di MDK, uno dei titoli di grido dell'età d'oro del PC inteso come piattaforma di gioco. Verso la fine del millennio, infatti, le esclusive per i sistemi operativi Microsoft si susseguivano sull'onda lunga del successo dell'acceleratore grafico 3Dfx e Shiny fu una delle prime software house a sfruttare le potenzialità delle API Glide. Con un'introduzione di tutto rispetto (In un bel giorno, moriranno solo 2,5 milioni di persone), facciamo gli auguri a Kurt Hectic e alla sua allegra brigata nella nostra retrospettiva su MDK .

Bruty racconta che il concept di MDK fu come una "reazione" d'impeto dopo aver lavorato per tanti anni su titoli dallo stile cartoonesco. Dopo aver realizzato un bozzetto del protagonista Kurt Hectic , eroe dotato di tuta in kevlar dal casco simile alla testa di uno xenomorfo, ne immaginò la trama. Nel 1996, Long Beach è messa in serio pericolo dai minecrawler, navi/città aliene che prosciugano le risorse del nostro pianeta lasciando una scia di morte e devastazione. Lo scienziato pazzo Fluke Hawkins, dopo essere stato espulso dalla Terra per le sue strampalate teorie, si è rifugiato con un custode (Kurt) e il cane a sei zampe Bone detto Max, in una stazione spaziale. Accortosi dell'imminente minaccia, si avvale della prestanza fisica del buon Kurt per sabotare tali navi prima che raggiungano la California. La storia è solo vagamente abbozzata durante il gioco e si basa sulle premesse contenute nel manuale.

Il principale responsabile dietro a MDK non è, come si potrebbe pensare, David Perry, leggendario fondatore di Shiny (ora praticamente scomparso dalle scene, il suo blog personale è stato aggiornato l'ultima volta quasi quattro anni fa), bensì il suo vecchio amico Nick Bruty . I due condividono una lunga esperienza iniziata ai tempi di Probe e proseguita successivamente con Virgin (loro la firma sui tie-in di Aladdin e del Libro della Giungla ). Il più grande successo sarà Earthworm Jim , anno 1995, in grado di vendere un milione di copie.

Tanti aneddoti

La caratteristica visuale da cecchino in prima persona

Curiosa la genesi del nome del protagonista: gli sviluppatori erano rimasti colpiti da una battuta di Naked, film del 1993 di Mark Leigh, in cui David Thewlis (premio a Cannes come miglior attore protagonista), rivolgendosi a un tossicomane, gli chiedeva: "What's in your head, hectic?" (Cosa ti passa per la testa, pazzo scatenato?). Il nome fu scelto di conseguenza: non ci poteva essere aggettivo migliore per descrivere Kurt Cobain.

Si decise di non usare la visuale in prima persona, se non per il famoso fucile da cecchino, nonostante all'epoca fosse quella che andava per la maggiore grazie al successo dei vari Doom e Quake. Bruty sosteneva che solo vedendo il protagonista il giocatore si sarebbe potuto immedesimare in esso.

MDK merita di essere ricordato per molti motivi. Fu uno dei primi titoli "seamless": le zone più grandi erano collegate tra loro da dei tunnel, in cui il protagonista doveva di volta in volta cimentarsi in acrobazie diverse. Durante queste fasi venivano caricati in memoria i dati per l'area successiva, in modo da rendere l'azione senza soluzione di continuità.

Notevole il lavoro di motion capture svolto sul protagonista (che è l'unico personaggio bidimensionale del gioco) e notevole anche la varietà di situazioni che si presentano di fronte al giocatore, soprattutto considerando la natura "gun e run" di MDK. Non ci sono periodi morti, ogni area ha in serbo una sorpresa memorabile, come quella in cui Kurt si trova all'interno di un cartone animato e deve abbattere i pannelli della scenografia per poter procedere, ma ci sono anche alcuni puzzle ambientali che, per quanto semplici, risultano a loro modo geniali. Il tutto condito da una sana dose d'ironia che alleggerisce il tono narrativo. I più anziani non potranno aver dimenticato la bomba nucleare più piccola del mondo!