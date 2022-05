Donkey Kong: Reggie Fils-Aime odiava Donkey Konga, pensava avrebbe rovinato il brand

In un'intervista rilasciata a G4TV questa settimana, Reggie Fils-Aime, l'ex presidente di Nintendo of America, ha svelato che ai suoi tempi odiava Donkey Konga, la serie rhythm nata su Gamecube negli anni 2000, e che credeva che sarebbe stata un insuccesso tale da compromettere l'intero brand di Donkey Kong.

"Devo dirvelo, come dirigente, odiavo Donkey Konga. Lo odiavo. Ho combattuto con la nostra compagnia. Pensavo che avrebbe danneggiato il brand di Donkey Kong. Personalmente, non l'ho trovato molto divertente da giocare. Mi sono opposto fermamente", afferma Fils-Aime, ammettendo successivamente di essersi sbagliato, dato che il primo gioco della serie riscosse un buon successo commerciale. Detto questo, la sua antipatia per la serie a base di bongos è rimasta immutata.

"Sai cosa? Lo abbiamo pubblicato. Il primo giocato ha venduto abbastanza bene, ma ragazzi non ero un fan."

Donkey Konga è un rhythm game sviluppato dagli autori di Taiko no Tatsujin e pubblicato da Nintendo su Gamecube nel 2003. Il videogioco richiedeva l'utilizzo di una periferica apposita a forma di bongos, chiamata DK Bongos, e permetteva di esibirsi al ritmo di varie musiche dei giochi Nintendo, tra cui Mario e The Legend of Zelda, ma anche hit musicali internazionali tra cui "All the Small Things" dei Blink-182 e "99 Red Ballons" di Nena, giusto per citarne un paio.

Il successo del gioco portò a due sequel, Donkey Konga 2, uscito in Europa nel 2005 per Gamecube e Donkey Konga 3, purtroppo mai arrivato nei nostri lidi.