Gamescom 2022: Microsoft Xbox parteciperà con un evento dal vivo, per Jez Corden

A quanto pare l'Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 di giugno potrebbe non essere l'unico appuntamento estivo in programma per Microsoft Xbox. Stando alle informazioni condivise da Jez Corden, giornalista di Windows Central, il colosso di Redmond sarà tra i protagonisti della Gamescom 2022 con un evento in presenza.

La soffiata è stata condivisa durante il corso dell'ultimo episodio del podcast di Xbox Two, dove il gola profonda afferma che Microsoft potrebbe "risparmiare" qualche annuncio per la kermesse di Colonia.

"Ho sentito che saranno alla Gamescom quest'anno. Perché attualmente la manifestazione sarà in presenza. Forse risparmieranno qualche annuncio per la Gamescom", ha dichiarato Corden.

Xbox, logo

Come al solito parliamo di informazioni non ufficiali da prendere con le molle, tuttavia considerando il numero di studi interni e i progetti in lavorazione presso gli Xbox Game Studios, non ci sembra poi così improbabile una seconda infornata di annunci in programma per la Gamescom 2022 dopo l'Xbox Showcase di giugno. Ricordiamo inoltre che Microsoft Xbox aveva partecipato anche all'edizione 2020 della kermesse di Colonia con un evento digitale.

Rimanendo in tema, Microsoft ha annunciato l'Xbox FanFest 2022, un evento dedicato alla community verdecrociata che si svolgerà in concomitanza con lo showcase di giugno.