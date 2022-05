Sabato è finalmente arrivato e dunque vi facciamo la classica domanda di rito: cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento ideale per immergersi a capofitto in mondi virtuali da soli o in compagnia degli amici. E tra le uscite delle ultime settimane e il classico, immancabile, backlog siamo certi che non siete a corto di titoli da giocare quindi dato che siamo degli irrecuperabili impiccioni siamo curiosi di sapere con quali giochi la community di Multiplayer.it passerà il proprio weekend.

Dopo la scorpacciata dei mesi scorsi, l'inizio di maggio non è stato particolarmente ricco di uscite. Detto questo, tra le ultime novità non possiamo non menzionare Trek to Yomi, l'action a base di samurai realizzato e ispirato ai film di Akira Kurosawa. Come potrete leggere nella nostra recensione, il gioco di Flying Wild Hog e Leonard Menchiari è un esperienza di buona qualità, che mescola con sapienza azione e riflessione. Sono presenti tuttavia delle ingenuità nel level design, a tratti confusionario, e un combat system funzionale ma poco incisivo. Detto questo, il gioco è incluso nel Game Pass per Xbox e PC, dunque tutti gli abbonati al servizio di Microsoft possono dargli una chance senza costi aggiuntivi.

Rimanendo in tema, da questa settimana è arrivato nel catalogo del Game Pass, nonché su Nintendo Switch, anche Citizen Sleeper, un gioco di ruolo dall'ambientazione fantascientifica che trasforma in esperienza videoludica l'RPG cartaceo ideato da Gareth Damian Martin, autore anche di In Other Waters.

Trek to Yomi

Se siete dei golosoni, tra le uscite di questa settimana potrebbe interessarvi Bakery Simulator (qui la nostra recensione), simulatore della vita da fornaio in cui dovremo cuocere pane, croissant, ciambelle e altre prelibatezze per sbancare il lunario ed espandere la nostra attività.

Tuttavia molti giocatori probabilmente si dedicheranno al proprio backlog o continueranno a giocare ai titoli usciti negli scorsi mesi, come come Elden Ring, Kirby e la Terra Perduta, Gran Turismo 7, Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Diteci dunque, cosa giocherete nel weekend del 7 maggio 2022? Fatecelo sapere nei commenti.